台首例醫師因公確診新冠肺炎 至少可領35萬補償

台灣再度發生新冠肺炎醫院感染事件，衛福部次長石崇良今天說，該醫院環境安全，門急診照常。確診醫師因照顧病人染疫，將可領補償金至少新台幣35萬元。

台灣今天有2例新冠肺炎本土個案，為北部某醫院醫師跟其護理師女友。兩人病況目前是輕症，但核酸檢驗Ct值低，研判剛發病。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，該確診醫師曾在醫院接觸確診者，為目前最有可能的感染源；另一名本土確診者雖為護理師，但並非在職場染疫，而是因與醫師在社區有密切接觸而感染。

石崇良下午在記者會後表示，北部某醫院並沒有發生院內群聚，而是院內感染事件，醫院環境上還好，因此門診急診可照常執行。但近日是關鍵期，要看後續有沒有被採檢的醫護發病，若有影響層面大，但如果都沒問題，醫院很快會如常運作。

石崇良表示，目前該醫院清空病房是為了清潔消毒，因住院病人需要改為一人一室，收治量能相對會變少，但空間不是問題，比較大的問題應是醫護人力，因有接觸確診者的醫護都要居家檢疫14天，可能會影響人力調度。較大影響的可能是急診需住院的患者，但應不會影響太久。

至於醫師是因公染疫，石崇良說，因公確診者至少可領35萬元補償金。明天會重新開會討論調整，若病況嚴重要插管，補償金額會增加。但護理師並非因公染疫，是否給補償會個案認定。