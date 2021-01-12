快訊

學測英文衝刺／五大類型一一破解 作文練手感穩住就贏

染疫醫師曾外出用餐、喝咖啡 陳時中曝在這2處「未配戴口罩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染疫護理師是「科大生」 陳時中：同校同學採檢中

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中公布案838足跡，此為疫調第一版，稍晚還會補充更正。記者邱宜君／攝影
指揮中心指揮官陳時中公布案838足跡，此為疫調第一版，稍晚還會補充更正。記者邱宜君／攝影

繼去年2月29日北部某醫學中心出現九例群聚確診者，指揮中心指揮官陳時中今親上火線證實，北部某醫院驚現第二起院內感染，確診者為一名醫師及護理師，外傳該名護理師是否是某科大護理系在職生，陳說，是正職護理人員，不過有上課，匡列疫調同學採檢中。

案838為北部某醫院醫師，曾照顧新冠病毒確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性；案839為案838同住接觸者，為上述醫院護理師，但未接觸或照顧新冠病毒確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性。

至於個案足跡，案8381月8至9日在大江購物中心、星巴克國際店、五金行桃園國際店。案839的足跡已由桃園衛生局進行消毒，但要進一步核對，目前和警政單位核對，下午如果清楚會隨時公佈。

新冠肺炎 COVID-19 護理師 陳時中

延伸閱讀

北部驚傳院內感染！感染科專家：請不要責罵這間醫院

北部醫院驚傳院內感染！院內感染再度出現，5招教你自保

又爆本土院內感染 陳時中透露疫苗購買進度

染疫醫師曾外出用餐、喝咖啡 幾乎全程戴口罩

相關新聞

染疫護理師是「科大生」 陳時中：同校同學採檢中

繼去年2月29日北部某醫學中心出現九例群聚確診者，指揮中心指揮官陳時中今親上火線證實，北部某醫院驚現第二起院內感染，確診...

北部確診醫護購物喝咖啡 桃園五金行、星巴克停業

中央疫情指揮中心今天下午公布北部某醫院案838、839醫護確診，防疫人員調查案838醫師之前去過軌跡、匡列相關接觸者，案...

外界質疑院內感染公布慢半拍 陳時中說明為何沒公布

國內爆發第二起院內感染，為今日新增之2例本土病例案838、案839，外界疑竇昨日已傳染疫消息為何沒有立即說明，指揮中心指...

醫護情侶檔染疫！護理師曾赴大學考期末考 校方：已消毒

北部一間醫院驚傳有醫護情侶檔染疫，其中染疫的護理師在北部一所大學上進修課程；對此，校方表示，該名護理師是進修部護理系學生...

台首例醫師因公確診新冠肺炎 至少可領35萬補償

台灣再度發生新冠肺炎醫院感染事件，衛福部次長石崇良今天說，該醫院環境安全，門急診照常。確診醫師因照顧病人染疫，將可領補償...

國際路星巴克、振宇五金暫停營業 大門緊閉內部消毒

中央流行疫情指揮中心下午公布國內新增2例COVID-19本土病例，其中案838男子因在8日到9日曾到大江購物中心、星巴克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。