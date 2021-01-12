染疫護理師是「科大生」 陳時中：同校同學採檢中

繼去年2月29日北部某醫學中心出現九例群聚確診者，指揮中心指揮官陳時中今親上火線證實，北部某醫院驚現第二起院內感染，確診者為一名醫師及護理師，外傳該名護理師是否是某科大護理系在職生，陳說，是正職護理人員，不過有上課，匡列疫調同學採檢中。

案838為北部某醫院醫師，曾照顧新冠病毒確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性；案839為案838同住接觸者，為上述醫院護理師，但未接觸或照顧新冠病毒確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性。

至於個案足跡，案8381月8至9日在大江購物中心、星巴克國際店、五金行桃園國際店。案839的足跡已由桃園衛生局進行消毒，但要進一步核對，目前和警政單位核對，下午如果清楚會隨時公佈。