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染疫醫師曾外出用餐、喝咖啡 幾乎全程戴口罩
北部醫院曾照顧確診者的醫師染疫，傳染給護理師女友。指揮中心指揮官陳時中今天表示，初步調查，染疫醫師曾外出用餐、喝咖啡，但除了用餐以外，幾乎全程都戴著口罩。
根據指揮中心疫調，初步匡列464名接觸者，昨晚相關單位連夜採檢，檢驗結果剛剛出爐，均為陰性。陳時中表示，接觸者人數之所以這麼多，主要是相關足跡接觸者都列為採檢對象，院內一共分為2類接觸對象，一是醫院內密切接觸者如醫事人員、患者等共55人，另一類是擴大採檢員工、住院陪病家屬，對於密切接觸者、有症狀者將二次採檢。
根據指揮中心調查，染疫醫師（案838）1月8日至9日曾到大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店，染疫護理師（案839）足跡仍在釐清，另傳出桃園台茂也關閉消毒。
陳時中指出，由於兩人在一起的時間蠻多的，很多足跡也會重疊，目前經過系統性核對，對於案838的足跡比較明確，該個案1月6日至7日足跡為平時的上下班路線，沒在外活動，1月8日下班約晚間8時獨自一人到大江美食街吃丼飯，吃完開車返回住處。
陳時中說，個案1月9日休假日到星巴克國際門市，停留約30分鐘，步行到振宇五金行桃園國際店逛逛後就返回住處，1月10日上午8時回到醫院開始值班，此後就沒有院外足跡。
至於案839，陳時中指出，由於個案有些回憶的地點有點太早，例如台茂好像是去年12月31日去的，仍要以相關系統進行核對，但已經先通知相關場所，以利及早消毒。
陳時中說，由於兩人都是醫護人員，對於戴口罩耐受性較高，因此在外期間幾乎全程戴口罩，但喝咖啡、吃丼飯的時候，應該沒有戴口罩。
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