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染疫醫師曾外出用餐、喝咖啡 陳時中曝在這2處「未配戴口罩」

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醫師染疫曾顧確診病人 病況穩定研判剛發病

中央社 / 台北12日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

台灣今天新增2例新冠肺炎本土個案，為北部某醫院醫師及護理師。指揮中心指揮官陳時中說，這家醫院不需要封院，染疫醫護輕症，病毒核酸檢測Ct值低，研判才剛發病。

中央流行疫情指揮中心下午公布新增2例境外、2例本土，本土個案為北部某醫院台灣籍30多歲男性醫師（案838）及台灣籍20多歲女性護理師（案839）。目前本土確診累計58例，741例境外移入，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明，1例（案530）移除為空號。

陳時中表示，案838曾照顧新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。

外界質疑疫醫師（案838）是在幫確診的重症病人插管時，拉觸到病人噴濺的分泌物才被感染；指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，醫院執行插管是由麻醉專科醫師執行，案838在旁邊協助，而且插管都有全套防護裝備。

案839為案838的同住接觸者，雖是醫院的護理師，但未接觸或照顧新冠肺炎確診個案，研判不是在工作時被感染，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

新冠肺炎 COVID-19

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