北部醫師染疫 衛生局緊急開會、市長加開記者會
指揮中心今天宣布新增兩例本土個案，為北部某醫院一名男醫師及其護理師女友。北部某縣市衛生局從昨天深夜開始加開會議，此一縣市首長今天下午也將召開臨時記者會說明因應情形。
中央流行疫情指揮中心今天宣布國內新增2例新冠肺炎本土個案，分別為北部某醫院30餘歲男性醫師（案838）及20餘歲護理師女友（案839）。
此縣市政府的衛生局長今天上午8時許一度接起中央社記者電話，但針對是否有此事，僅倉促表示，「現在在開會，很緊急」，隨後掛斷；該醫院高層及公關皆未接電話。
此縣市首長今天也臨時取消上午9時的公開行程，疑似是與衛生局討論疫情有關，新聞處稍早也宣布將在下午3時許，由縣市首長召開臨時記者會說明因應情形，據了解，將針對相關疫調及消毒措施進行說明，至於此縣市後續大型活動是否仍將舉辦也是疑慮之一。
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