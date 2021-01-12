外界質疑醫護染疫訊息慢半拍 陳時中澄清

北部醫院醫護感染新冠肺炎，外界質疑指揮中心延後公布消息。指揮中心指揮官陳時中今天澄清，昨晚先趕緊釐清院內是否有感染者，直到剛剛才確定接觸者都是陰性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午親自召開記者會指出，發生這種事件，釐清院內是否有感染者是首要工作，並確保醫院只出不進，才能進一步擬定分艙分流計畫，就未來醫療量能、現有病人如何執行後續醫療計畫做適當安排。

陳時中指出，為了這起事件，醫院、指揮中心人員昨晚不眠不休，直到剛剛才初步釐清院內狀況，至少先確保醫院內的接觸者檢驗都是陰性，是安全的，因此現在才正式和民眾說明。