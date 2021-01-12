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陳時中公布本土2例部分足跡 星巴克、五金行包含在內

入冬爆院內感染預言成真 陳時中：染疫兩醫護為本土病例

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我首例新冠醫師幫確診者插管不慎感染 張上淳：不見得

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
防範新冠肺炎疫情，國內醫院設立嚴格門禁，全力防杜疫情。 報系資料照片
防範新冠肺炎疫情，國內醫院設立嚴格門禁，全力防杜疫情。 報系資料照片

指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例本土確定病例，分別為本國籍30多歲男性(案838)及本國籍20多歲女性(案839)，為北部某醫院醫師及護理師，我首例新冠染疫醫師曾照顧確診者，協助插管後，陸續出現咳嗽、發燒症狀，兩天後就醫採檢，檢出陽性，於今日確診。

案839為案838同住接觸者，同是上述醫院護理師，但未接觸或照顧確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

過去有醫護人員照顧SARS插管，也有做好防護，彎腰過程還是遭到感染，各界好奇這次在做插管是哪個環節有風險，指揮中心專家諮詢小組張上淳表示，該醫師照顧過非常多名重症病人，做了很多不同醫療處置，當中哪個環節出狀況無法確認，認為風險不單是插管。

據醫療機構因應新冠肺炎感染管制措施指引，醫療照護工作人員執行可能產生飛沫微粒的醫療處置如氣管內插管與拔管、抽痰、支氣管鏡檢、誘發痰液的處置、使用面罩式的正壓呼吸器等，建議穿戴高效過濾口罩N95或相當等級以上口罩、戴手套、防水隔離衣、護目裝備及髮帽。

北部醫院院內感染採驗狀況。圖／指揮中心提供
北部醫院院內感染採驗狀況。圖／指揮中心提供

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