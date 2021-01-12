時隔320天北部醫院再爆醫護感染！去年2月28日一病人感染3護理師1清潔工

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣目前累積834例確診、7例死亡。昨（11）日傳出北部一間專責收治新冠肺炎病患的醫院有特殊事件，有高樓層病房清空，並管制手術、住院人數。據了解，疑為1名住院醫生染疫，連帶同屬工作團隊的護理人員也須遭到隔離。

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中央流行疫情指揮中心證實，北部某醫院一名醫生與護理師女友感染新冠肺炎，這也是我國去年出現新冠肺炎疫情後，首度有醫生染疫。

指揮中心表示，今日新增的兩例本土，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，陳時中表示該名醫生是插管時感染，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。

案839為護理師，是案838女友，兩人同住與醫生男友有親密接觸感染，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

相隔320天後，台灣再度傳出醫護感染。去年（2020）我國曾發生院內群聚感染，在2月28日時確診的案34，因低血糖、全身倦怠就醫並收治北部某醫院，原無呼吸道症狀，21日出現咳嗽、喉嚨痛及發燒，26日診斷有肺炎情形，在當時傳染給院內的1名清潔工、以及3名護理師。

清潔員（案35）於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘3人（案36至38）均為案34確診前住院病房之護理人員，4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，並於案34確診後列為接觸者採檢確診。

此外，這起醫院的院內群聚感染，還延伸引發交互傳染2位家人、2位同病房的人確診（案41、42、45、46）。

案41為案34的女兒；案42是案34同病房不同病室的患者家屬，因為曾給同個醫護人員照顧，研判被醫護人員（案36或案37）傳染；案45為案34同病房不同病室的患者；案46則是案34的兒子。

因SARS時期爆發的多起院內感染，甚至有醫護人員身亡的慘痛教訓，政府於2004年發布、2007年修訂《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》。

該辦法明訂不論是否醫護人員，只要是因執行第五類傳染病防治工作，包括醫療、警消與其他相關機關人員或受委託執行防治工作者，致傷病可補助新台幣35萬元，致身心障礙者依程度可獲新台幣265萬至1000萬元補助；若因感染第五類傳染病致死亡者，則給予新台幣1000萬元補助。

衛福部醫事司司長石崇良表示，除了三名護理人員外，案35的清潔工因在醫療機構服務，也可依法獲得補助，但確切補助金額則待日後核定其傷病狀況，至少新台幣35萬元起。