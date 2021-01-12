北部某醫院兩人確診 首見醫生感染新冠肺炎、護理師女友同染疫

中央流行疫情指揮中心證實，北部某醫院一名醫生與護理師女友感染新冠肺炎，這也是我國去年出現新冠肺炎疫情後，首度有醫生染疫，陳時中定義這起案例為醫院感染，而非醫院群聚。

指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，陳時中表示該名醫生是插管時感染，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。

案839為護理師，是案838女友，兩人同住與醫生男友有親密接觸感染，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

指揮中心已匡列個案之醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性(案839)、13人檢驗中，42人採檢中。

北部某醫院醫護染疫的消息，昨晚就已傳出，指揮中心緊急展開疫調，包括醫院相關樓層封鎖，鄰近的IKEA、台茂、大江三大賣場今天也緊急消毒。

另因應本起事件，指揮中心宣布針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

住院病人只出不進；

39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離；

門急診照常；

取消所有探病，陪病限1人並實名制；

移動相關病患至單人病室隔離觀察14天；

全院員工於3天後再次安排採檢。