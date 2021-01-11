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關島人道包機抵台 1患者轉中國醫大附醫治療

中央社 / 台中11日電
華航載運關島民眾到台灣就醫的班機11日下午自關島起飛，圖為華航班機抵達關島機場畫面。 圖／駐關島台北經濟文化辦事處提供
華航載運關島民眾到台灣就醫的班機11日下午自關島起飛，圖為華航班機抵達關島機場畫面。 圖／駐關島台北經濟文化辦事處提供

關島人道包機今天傍晚飛抵桃園國際機場，班機搭載47名旅客及來台就醫者，其中一名體重過重症的關島女子，由中國醫藥大學附設醫院收治，住院期間將進行減重治療。

關島人道與醫療包機今天傍晚抵達桃園國際機場，航班搭載47名旅客，包含9名國際醫療專案申請入境者，除緊急就醫需求者，都需先往居檢地進行居檢，再聯絡衛生局申請就醫。

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心執行長周艾齊表示，今天抵台的關島人道包機中，有一名過重症患者，由媽媽陪同來台就醫，由於這名患者體重約達250公斤，已產生併發症，心臟也有問題，這段期間將在中國醫藥大學附設醫院展開減重治療。

周艾齊指出，去年因為疫情延燒，許多外國病人無法來台就醫，被迫轉往其他國家，與台灣關係密切的關島，從去年3月中斷直航至今，醫院收到許多病人迫切就醫的心聲，直到去年11月23日，院方特別拜訪外交部北美司，反映關島民情所需，於是人道包機模式應運而生，可讓急需就醫的外國病人與國人來台就醫。

周艾齊表示，促成人道包機成行，過程很不容易，台中、台北、關島召開三地視訊會議，討論各項協調工作，一一解決難題，今天看到包機順利抵台，令人相當感動，更有滿滿的感謝，感謝外交部、衛福部等許多單位一起努力，預計病人應該農曆年前就能完成治療返回關島。

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