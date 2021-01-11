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連垃圾車都宣導！美媒記者回台灣探親 曝「高規格隔離流程」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國洛杉磯疫情拉警報，近日衛生機關下令提升檢疫規格。圖為上月洛杉磯機場內大排長龍等待報到的旅客。法新社
美國洛杉磯疫情拉警報，近日衛生機關下令提升檢疫規格。圖為上月洛杉磯機場內大排長龍等待報到的旅客。法新社

美國波士頓大學國家廣播電台wbur上周五報導，台灣成功地將本地與外界隔絕，至今僅7個新冠病毒死亡案例，防堵病毒大流行的成就卓越。

台裔的加州教育廣播電台KPCC記者黃（Josie Huang）日前從美國回台探親，她抵台後便在全台130多間其中一間防疫旅館隔離14天。住宿期間她獲得所有生活所需例如食物、洗衣粉，以及最重要的溫度計。

黃表示包括台灣公民在內的所有旅客必須在抵台後隔離，期間每天都要向飯店回報體溫2次，「他們絕對不是在鬧著玩。」

黃說自己在台灣、洛杉磯的體驗極度不同：「當我在新冠病毒控制得宜的台灣，看到洛杉磯的困境時感覺非常超現實，好像身處另一個次元。」

黃提到台灣除了人人戴口罩，其餘生活幾乎如常：「當我從機場離開坐計程車時，在車上看到人們在餐廳裡吃飯，孩子們在學校下車、上班族正前往辦公大樓工作。」她認為台灣嚴格的入境限制讓本地新冠疫情獲得控制。

黃指出回台灣前必須先提交自己陰性的新冠病毒檢驗結果，抵台入境前相關人員先是確保她有手機，接著請她購買手機的SIM卡，好讓他們能以SIM卡定位確保她在隔離期間待在防疫所，「一旦擅自離開防疫所就必須繳交最高達100萬新台幣罰金，而且相關人員還會上門來找你。」黃上計程車前，司機用酒精混合物噴灑她全身跟行李，徹底消毒後才讓她上車。

黃想起負責人員在隔離期間來電數次關切她，上一次是一名女性打來關心她的心理狀態，黃向對方坦言自己不能稱得上喜歡隔離，對方補充：「這麼做都是為了大家好，我們很關心你。」黃從中體會到台灣真正的團隊合作精神。

黃還提到「垃圾車」在疫情期間扮演宣導功能：「垃圾車每天收垃圾時會廣播提醒人們維持社交距離、在公共場合戴口罩跟用肥皂洗手。」黃說如果有任何症狀也有熱線可諮詢。

黃透露她因為隔離無法見到台灣的家人很難過，但深知一切都是因為「希望台灣人民免受像美國大流行的痛苦」所以很支持且尊重隔離政策。

新冠肺炎 COVID-19 垃圾車 社交距離 防疫旅館

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