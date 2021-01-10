1年前入武漢查病毒 莊銀清：決定要去染病也無憾

台灣成功抗疫滿週年，專家莊銀清疫情初始就踏進武漢，窺探神秘病毒，帶回「有限度人傳人」資訊，助台超前部署。面對未知傳染病，他大手一揮說不怕，既決定要去，染病也無憾。

2020年從開始到結束都寫滿了「新冠肺炎」。在疾病起源、一片混沌未明時，傳染病防治醫療網指揮官莊銀清和疾管署防疫醫師洪敏南2020年1月12日踏進中國武漢偵察不明肺炎，15日帶回「可能人傳人」的關鍵訊息。

當時台灣透過媒體得到的訊息有限，只知道不明肺炎發生在販有活禽的市場，不知道傳染力和傳染風險，也不知道會不會人傳人。

但台灣有2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗，民眾和媒體隱約有不安情緒，疾管署上上下下也繃緊神經，在獲知訊息的當天就決定啟動登機檢疫，整備工作先從可能人傳人、可能飛沫傳染準備。

身為台灣第一名踏進中國武漢調查不明肺炎的專家，莊銀清說，他沒時間害怕。接到指揮中心要求他到武漢的電話時，也沒有太多猶豫，甚至連太太都鼓勵他去，「能為國家做事、不用想太多。」

莊銀清背負的任務是釐清不明肺炎到底會不會人傳人；在第一天查訪行程中，中國的衛生官員只用口頭報告，莊銀清和洪敏南只能盡力聽、記筆記，找出對方言談中與傳染病常理不符之處，雙方迂迴交戰，試圖釐清疫情脈絡。

當時中方告知有41起病例，其中28起和華南海鮮市場有關，對傳染途徑說法保守，也不願承認會人傳人。但莊銀清心想，41起病例有2起家庭群聚，其中一起群聚是一對夫妻，先生在華南海鮮市場工作，但太太行動不便，從市場直接感染的機率相當低。

莊銀清說，這代表妻子被傳染的可能性有2種，一是被先生傳染，或是被先生帶回家的物品感染。他們試圖從各種角度去問問題，想釐清推論是否正確。但負責簡報的武漢官員仍試圖否認人傳人，但來自北京的衛生官員則說，「為什麼要給舊的結論？現在的結論是不能排除有限度人傳人。」

除了病例探討，莊銀清等人也在中方帶領下探查了醫院，疫情初始，氣氛還不太緊張，他們一行人在醫院甚至連口罩都沒戴。

莊銀清表示，那時候根本沒時間想這麼多，心中只想要完成任務，釐清不明肺炎的謎團；且當下氛圍是所有人都沒戴口罩，台灣專家只能一離開行程、回到車上就戴上口罩、用酒精洗手，一回到飯店就不要出門。中方還邀約觀光，他們也一律拒絕。

記者問莊銀清，難道不怕被傳染？他說：「當然會擔心，但只能多小心，也希望自己多點好運。盡快把任務完成，在可控範圍就戴口罩。沒有時間想太多，既然都去了，染病就算了。」

前往中國面對未知傳染病，洪敏南也是一樣豁達。他說：「很多防疫醫師都希望能去，可以站在第一線，發揮所長、守護民眾。」他也是此次防疫中首位執行武漢飛台灣班機登機檢疫的防疫醫師，難免有一些緊張，但站在歷史時刻，只有堅定抗疫、毫無畏懼的決心。

台灣終年都有各式各樣傳染病，面對新興威脅也有策略對付，莊銀清和洪敏南從中國帶回不明肺炎的進一步消息，且可能會人傳人，也讓台灣確知，中方態度隱密曖昧，疫情不容樂觀，一定要高規格超前整備，及早決戰境外，也造就台灣至今本土僅56例的成績。

台灣專家從武漢考察回台後，當時台灣還沒有境外移入個案，國境還沒嚴管，回國也還不需要居家檢疫、自主健康管理。但莊銀清返台後，把農曆年間的活動全數取消，和太太2個人在家居家隔離，也幸好都沒有被感染。

莊銀清表示，台灣防疫成功，靠嚴守邊境將病毒阻絕境外，且指揮中心定時開記者會、詳細解釋疫情，資訊公開透明安定民心，也讓民眾願意配合防疫；就算政策有不夠周到之處，也都能迅速補位。

但莊銀清也說，民眾高配合度防疫是優點，但嚴格檢視他人、可能負面看待確診者、獵巫等則是缺點，尤其對疫情「零容忍」、追求完美主義，也讓防疫蒙上陰影。尤其現在疫苗已經問世，台灣不可能永遠嚴鎖邊境；但若民眾對疫苗失去信心，也會影響防疫。

莊銀清說，現在對2019冠狀病毒疾病已經愈來愈瞭解，隨感染時間愈久、傳染力愈降，大家要正向面對，只要謹守自己能做到的事情「戴口罩、勤洗手」，就算身邊有可能感染源或沒有症狀的感染者，也不會被傳染。

身懷數十年感染症專家資歷，走過SARS風暴，也經歷2015年台南、高雄的登革熱疫情，莊銀清領略，對抗傳染病的不二法門就是懷抱謙卑，遇到不懂的就請教、有錯就改正，有防疫隱憂就超前整備，與自然和平共處。