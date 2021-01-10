土耳其電視台訪問鄭泰祥 讚台灣防疫成績斐然

土耳其24 TV電視台今天播出「台灣成功防疫」報導，盛讚台灣以17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）防疫經驗，傑出對抗新冠肺炎，成為防疫成績最受關注的亞洲國家。

24 TV今天播出的逾3分鐘報導中多次出現青天白日滿地紅國旗、總統蔡英文照片、衛生福利部長陳時中及台灣防疫國家隊的畫面。

駐土耳其代表鄭泰祥受訪時說明台灣防疫成績及經濟表現指出，台灣雖與最早爆發俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的中國距離甚近，截至目前僅823例確診（為受訪時累計病例數）及7例死亡，疫情期間台灣民眾仍可自由外出，學校、百貨公司、電影院等場所正常開放。

他並表示，2020年台灣出口值再創新高，全年經濟成長率達2.5%，與已開發及開發中國家相較，表現十分出色。

鄭泰祥於報導中分析台灣防疫成功主因為嚴格邊境防疫措施、落實14天居家隔離政策及完善疫調。另外，在口罩國家隊努力下，台灣每日口罩產量已較疫情爆發初期成長逾10倍，達到每日3500萬片的水準，並在政府防疫指揮系統下，讓每位國民都能獲得足夠防疫口罩。

鄭泰祥肯定土耳其政府致力提供其他國家防疫物資，並且呼籲研發及施打疫苗應謹慎小心，他特別提醒中國對於疫情資訊的隱瞞和不透明，受到全球詬病。

他指出，駐土耳其代表處全體同仁在努力提升台土雙邊關係之際，也非常小心防疫，期盼土耳其及全球都能早日擺脫疫情。

24 TV是土耳其全國主流新聞台，推特追蹤人數達65萬人。