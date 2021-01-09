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白宮爆美國變種病毒現身？ 莊人祥：美CDC已澄清無此事
新冠肺炎疫情仍持續延燒，甚至在南非及英國都相繼傳出變種病毒。日前，根據白宮疫情特別工作組最新調查，美國可能已經出現本土的「美國變種病毒」，對此，我指揮中心發言人莊人祥說，美國疾病管制中心（CDC）已出面否認，美國個案增應是聖誕節返鄉潮、群聚所致。
白宮疫情特別工作組3日以書面形式向各州報告，警告新冠病毒可能已經出現「美國變種」。並說明，目前秋冬疫情擴散的速度幾乎達到過去春夏的2倍速度，此現象顯示，很可能除了已知的英國變種病毒，更可能出現「美國變種病毒」且傳染力可能高出50%。
莊人祥表示，美國CDC已出面澄清，美國境內沒有看到類似英國、南非變種病毒株在美國流行，沒有所謂美國本土變種病毒株。其實即使是英國變種病毒的說法，也部分專家認為，「變種病毒株」是該國防疫策略不利，而提出的解套說辭。
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