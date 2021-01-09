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新冠境外移入+3！印尼、菲律賓入境移工及漁工
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自印尼(案827)及菲律賓(案828、案829)入境。兩名菲籍移工入境及出關採檢都是陰性，自主健康管理期住單人房未外出，期滿後於今年1月7日及8日進行自費採檢，並於今日確診。
莊人祥表示，案827為印尼籍30多歲男性漁工，去年12月23日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，入境迄今均無症狀，檢疫期滿後於今年1月7日進行自費採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共23人，均列為自主健康管理。
案828、案829為菲律賓籍20多歲女性及30多歲男性移工，分別於去年12月13日及18日來台，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀。
2名個案分別於去年12月27日及31日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；自主健康管理期間均入住單人房未外出，期滿後分別於今年1月7日及8日進行自費採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握2名個案接觸者共5人，均列為自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計131483例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含129,212例排除)，其中828例確診，分別為733例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、720人解除隔離、101人住院隔離中。
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