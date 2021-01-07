外界憂防疫旅館成破口 指揮中心說明清潔消毒SOP

春節腳步近，邊境將迎來返台人潮，外界擔心防疫旅館消毒不完全，恐成防疫破口。指揮中心發言人莊人祥今天說，防疫旅館清潔消毒都有嚴格SOP，也鼓勵各縣市突襲檢查。

台灣日前有一例從中國移入的浙江台商確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），且與另一名確診者住在同一間防疫旅館，經中央流行疫情指揮中心檢驗發現，兩人感染同一病毒株，但應為獨立事件。

即便如此，外界對於防疫旅館消毒確實度仍有疑慮。莊人祥下午在記者會中表示，防疫旅館對於清潔消毒都有相當嚴謹的SOP，一般的居家檢疫、居家隔離者都要退房後，至少靜置3小時才能消毒，若入住者為確診者則要靜置1到2天。

疾管署防疫醫師陳婉青進一步解釋，冠狀病毒是一種有外套膜的病毒，對於清潔劑、消毒劑、漂白水、酒精都很敏感，因此只要確實消毒，都不太需要擔心因交叉污染導致下一波感染。

陳婉青說，每個旅客離開後，防疫旅館都會落實清潔消毒，尤其外界擔心的浙江台商和另一名確診者不僅住在不同樓層，兩人的居住空間、公共區域、工作人員都沒驗到病毒，不用擔心有交叉感染風險。

根據疾管署統計，目前防疫旅館全台約有1萬6000多間，預計月底前會再增加1萬間，集中檢疫所將再釋出1500至2000間。

未來可能有大量春節返台人潮湧入防疫旅館，各縣市是否將進行突襲檢查確保落實清消，莊人祥表示，雖不強迫，但鼓勵各縣市突襲檢查。