染疫浙江台商遭疑空調傳病毒 張上淳：各房不相通

染疫浙江台商與同一旅館確診者病毒基因雷同，遭疑在旅館透過空調感染。專家張上淳今天說，不能因病毒長相類似就認定是同時發生的狀況，且該飯店空調並不相通。

中央流行疫情指揮中心2020年12月8日宣布一名到中國浙江經商且從上海浦東機場搭機返台的台商（案719），確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），個案入境時無症狀，在防疫旅館檢疫到第12天才出現症狀，2度採檢都是陽性且病毒量高，研判才剛發病。他在上海搭機時遇到機場有多人確診、大採檢的狀況，當時指揮中心研判，為中國境外移入。

但這名浙江台商發病日晚，遭疑是在防疫旅館感染；且該旅館有另一名從德國境外移入的確診者。經基因序列比對，兩人病毒株一樣，也引外界質疑，不排除透過飯店空調傳播，或接觸同一空間的特定感染源。

指揮中心今天記者會說明，2名同旅館確診者互不相識，動線不同，環境檢驗都是陰性，飯店員工、同時間住客也都是陰性。飯店房間空調也不相通，兩案沒有透過環境污染接觸可能。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在衛福部記者會後接受媒體採訪時表示，兩案雖然病毒株類似，以目前資料看，確實2種可能性都存在，一是個別從不同地方感染，二是某人先帶病毒，另一人從環境感染，確實沒辦法百分百排除。

但張上淳說，浙江台商在上海浦東機場遇到多人確診、大採檢的狀況，也必須考慮那個環境因素。病毒株持續在演化，站在病毒學專家的角度，各種長相的病毒株一直在流行，不能因為病毒長相類似就認定是同時發生的狀況。

張上淳表示，重點是該旅館沒有發生群聚，檢測工作人員、同時間入住的旅客、各環境等，也都是陰性。如果硬要說是A傳給B或B傳給A，也沒有這樣的事件。

至於有專家質疑不排除是透過飯店空調傳播；張上淳說，一般旅館的空調系統不是排風互通，他們是透過在房間入口屋頂的冷凝管，房間空氣經過冷凝管而冷卻，房間的空調是獨立運作的，沒有房間跟房間之間有相通的問題。

不過，張上淳說，現在防疫旅館愈來愈多，對旅館人員的訓練也要有監督機制，但從另一個角度看，台灣防疫旅館運作多時也沒有看到其他事件或住客群聚的現象，也是做的還不錯。