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4000名境外生將回台 指揮中心開放入住防疫宿舍

中央社 / 台北6日電
再過一陣子，預計有4000多名境外生將來台讀書。圖為首批境外生搭機抵達桃園機場，由於國外疫情尚未減緩，為降低在密閉機艙內的傳染風險，不少學生、旅客都穿戴防護衣、護目鏡。圖／聯合報系資料照
再過一陣子，預計有4000多名境外生將來台讀書。圖為首批境外生搭機抵達桃園機場，由於國外疫情尚未減緩，為降低在密閉機艙內的傳染風險，不少學生、旅客都穿戴防護衣、護目鏡。圖／聯合報系資料照

再過一陣子，預計有4000多名境外生將來台讀書。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，這次除了防疫旅館、檢疫所外，另開放校園防疫宿舍，可望舒緩檢疫量能。

陳宗彥下午在防疫指揮中心的記者會中被問到此事，他表示，過去台灣針對境外生入境檢疫，以防疫旅館、集中檢疫場所為主，這次會稍作調整，學校準備的防疫宿舍只要經地方衛政單位看過，就可以作為居家檢疫場所，可望舒緩防疫旅館、居家檢疫場所壓力。

至於陸生能否如期來台讀書，陳宗彥說，陸生以專案方式辦理，但檢疫程序仍待教育部進行專案申請。

關島每日郵報（Guam Daily Post）今天報導，駐關島台北經濟文化辦事處長陳盈連與關島政府協調華航安排這趟人道與醫療的包機，旅客約50人，包括因疫情無法出國就醫的關島民眾及因疫情失業而仍留在關島與塞班島（Saipan）的台灣民眾。

指揮中心發言人莊人祥表示，50名旅客中除了40多名台灣民眾外，另有9人是經過國際醫療專案申請入境，包括5名病患、4名病患家屬，經衛生福利部醫事司同意因應緊急醫療來台。

新冠肺炎 COVID-19 防疫旅館 教育部

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