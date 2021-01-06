聽新聞
test
0:00 / 0:00
印尼成我新冠境外移入最大宗 台灣女性個案多原因曝光
台灣新冠肺炎疫情去年三到四月疫情最高峰，但本土個案僅佔所有確診病例7%，九成都是境外移入病例，過去台灣新冠肺炎患者男女比例季平均，但目前個案女性多於男性，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，主因與家庭看護以印尼女性居多有關，目前我死亡率僅0.9％。
全球疫情概況，新冠肺炎死亡率約2.17%，新增病例及死亡數仍處高峰，美洲及歐洲都持續在疫情高峰，西太平洋和非洲維持上升趨勢。亞洲國家中，日本、韓國過去謹慎控制，不料卻鬆懈、社區病毒造成疫情攀升，馬來西亞、泰國近也是很多本土個案出現。
張上淳表示，我國新冠個案年齡從3至92歲都有，中位數為32歲，感染國家最大宗分別為印尼、美國、菲律賓、英國、法國。台灣新冠病例大部分都是20到40歲，以國內確診者資料分析，張上淳說，新冠肺炎常見症狀依序是咳嗽、發燒、流鼻水、嗅覺異常、味覺異常。
張上淳說，新冠肺炎確診者多達八成是無症狀或輕症感染者，其中三成是無症狀採檢驗出。國內819例確診者中，嚴重肺炎或呼吸窘迫僅6%，只有28人用過呼吸器（7例死亡）、7人用過葉克膜（3例死亡，與前述7人資料重疊），死亡率只有0.9%遠低於全球死亡率2.1%。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言