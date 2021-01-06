印尼成我新冠境外移入最大宗 台灣女性個案多原因曝光

台灣新冠肺炎疫情去年三到四月疫情最高峰，但本土個案僅佔所有確診病例7%，九成都是境外移入病例，過去台灣新冠肺炎患者男女比例季平均，但目前個案女性多於男性，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，主因與家庭看護以印尼女性居多有關，目前我死亡率僅0.9％。

全球疫情概況，新冠肺炎死亡率約2.17%，新增病例及死亡數仍處高峰，美洲及歐洲都持續在疫情高峰，西太平洋和非洲維持上升趨勢。亞洲國家中，日本、韓國過去謹慎控制，不料卻鬆懈、社區病毒造成疫情攀升，馬來西亞、泰國近也是很多本土個案出現。

張上淳表示，我國新冠個案年齡從3至92歲都有，中位數為32歲，感染國家最大宗分別為印尼、美國、菲律賓、英國、法國。台灣新冠病例大部分都是20到40歲，以國內確診者資料分析，張上淳說，新冠肺炎常見症狀依序是咳嗽、發燒、流鼻水、嗅覺異常、味覺異常。