東南亞疫情襲台 新冠境外移入+2來自印尼及菲律賓

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(6)日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別印尼及菲律賓入境，其中菲律賓籍20多歲男性移工入境、出關前採檢都是陰性，但在第三次自費採檢才被揪出為陽性個案，目前掌握4名接觸者。

陳時中表示，案819為印尼籍30多歲男性漁工，去(2020)年12月22日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，今(2021)年1月4日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案820為菲律賓籍20多歲男性移工，去年12月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。

12月26日檢疫期滿前採檢結果為陰性，今年1月4日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共4人，其中2人列居家隔離，2人列自主健康管理。