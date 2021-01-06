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台南防疫旅館吃緊 黃偉哲將向中央求援

中央社 / 台南6日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者修瑞瑩／攝影

國外返台居家檢疫「一人一戶」15日將上路，台南市長黃偉哲今天表示，台南防疫旅館供應吃緊，將向中央求援，未來若是不得已，只好送去集中檢疫所。

黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，台南是觀光大城，旅館平常住房率高達7成以上，假日逾9成，很多旅館不願成為防疫旅館，市府已努力協調，尤其是年節將屆，1月中旬起就會有台商陸續返台。

他表示，台灣治療武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）由國家出錢，不像歐美國家要自費，當前雖出現有人故意取得陰性證明再返台接受治療的反映，但台灣是家，台商回到自己的家，政府熱誠歡迎，只是台南防疫旅館供應吃緊，未來若是不得已，只好送去集中檢疫所。

台南防疫旅館若量能不足，是否向高雄市長陳其邁求援。對此，黃偉哲指出，台南與高雄是兄弟縣市，但高雄有高雄的考量，高雄要先服務高雄市民，台南也不能說什麼，因此，台南將向中央流行疫情指揮中心求援，也會向其他縣市尋求協助。

黃偉哲說，台灣就這麼小，各縣市有自治權，中央也未強力介入，在防疫戰爭過程中，最好由中央統一調控防疫旅館數量的供應及需求。

高雄市政府新聞局長董建宏表示，高雄市有大量漁工及春節返鄉人潮，對防疫旅館需求殷切，高雄市將以「高雄市民權益」為優先。

新冠肺炎 COVID-19

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