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防疫旅館提供給外島 侯友宜呼籲：中央應統籌

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北防疫旅館除提供給外島民眾外，新北市長侯友宜（中）也說，中央應統籌防疫旅館、防疫處所，萬一哪個縣市有急迫性時，大家才能互相支援。記者王敏旭／攝影
新北防疫旅館除提供給外島民眾外，新北市長侯友宜（中）也說，中央應統籌防疫旅館、防疫處所，萬一哪個縣市有急迫性時，大家才能互相支援。記者王敏旭／攝影

新北市長侯友宜今在市政會議指出，新北防疫旅館雖優先提供給新北市民，也全力支援金門、馬祖、澎湖外島民眾，其他地區民眾能多做就多做。侯事後受訪也表示，中央應統籌防疫旅館、防疫處所，萬一哪個縣市有急迫性時，大家才能互相支援。

1月15日起返台居家檢疫者需「一人一戶」，加上農曆過年將至，防疫旅館1月的住房率爆滿，各縣市都為了即將返台的民眾準備防疫旅館，新北除了提供新北市民外，同時也把外島民眾視為新北市民的資格，提供防疫旅館。

侯友宜說，防疫旅館原則上以市民為優先，月底預計會再增加310間，新北防疫旅館也一定會支援外島，而新北市民可以在機場找聯合服務專櫃，回到新北一定會有防疫處所。

至於防疫旅館是否提供給其他縣市，侯友宜說，新北在量能足夠底下，能夠幫助別人，一定盡量幫助別人，不過也呼籲中央統籌防疫旅館、防疫處所，台灣很小防疫是中央跟地方齊心齊力，更重要不允許有冒充的防疫旅館。

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