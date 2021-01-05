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台灣民眾80%願為防疫犧牲部分隱私？ 網酸：根本沒問過我

聯合新聞網 / 綜合報導
民視政論節目談及全台有八成民眾願意為了防疫犧牲部分隱私。圖/取自民視節目《台灣最前線》
民視政論節目談及全台有八成民眾願意為了防疫犧牲部分隱私。圖/取自民視節目《台灣最前線》

中央流行疫情指揮中心日前使用「天網」電子圍籬2.0系統，逮到不少自主健康管理者違規跑去參加演唱會，防疫有成卻也引來侵犯隱私爭議。不過，PTT論壇有一網友看到民視政論節目談及全台有八成民眾願意為了防疫犧牲部分隱私，讓該網友表態自己是不同意的族群「我很擔憂未來，會不會有其他用途」。

PTT論壇有一網友不認同防疫優先於隱私，並質疑民視節目《台灣最前線》說法發文寫道「我是不同意啦，我應該算是兩成少數民眾。台灣天網雖然現在是防疫，但是我很擔憂未來，會不會有其他用途」。

有其他人反駁，「又不是今天才有，你擔心未來不擔心以前嗎？」、「因為你今天才知道的話，代表人民無知點比較幸福」。

不過針對民調數據，網友們則紛紛質疑「我兩成那邊，我不同意，因為根本沒問過我」，還有人大酸數據「中央八成」、「問題不是願不願意，是法律規定是否完善好嗎…」，但也有人贊成防疫優先，「要隱私喔，那些跑出去的應該都抓不到了吧」、「現實就算沒有8成，起碼也過半同意」。

國家人權委員會昨日指出，依「公民與政治權利國際公約」第17條有關個人隱私的保障，向來是國家人權委員會所關注。但有鑑於全球疫情仍屬嚴峻，國家人權委員會認為應兼顧全體國人健康權，將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權。

新冠肺炎 COVID-19 人權 民視 PTT

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