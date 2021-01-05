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電子圍籬侵犯隱私 藍委批逕自擴權

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「打著防疫優先就無限上綱監控民眾，誰給政府這樣的授權？」針對日前疫情中心出動「天網」電子圍籬揪出違規隔離者，雖有效防疫卻引發侵犯隱私爭議，國民黨立委賴士葆5日受訪表示，政府監聽有告知義務，電子監控也該有類似的SOP；國民黨立委洪孟楷也強調，下個會期將要求做專案報告。

法未過已監控

「拋出「天網」、「電子圍籬2.0」等新名詞，不會使政府侵犯人權隱私的做法合法化！」賴士葆表示，官員在防疫期間形同自行頒布緊急命令，只有行政權獨大，卻沒有經過立法院同意，逕行監測居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者行蹤，「防疫再怎麼緊急，政府應依法行政，不能牴觸憲法保障人權的理念。」

賴士葆指出，疫情中心說依據《傳染病防治法》可進行相關防疫措施，並逕行監控，根本是自我擴權行為。更駭人聽聞的是，官員承認類似電子圍籬的做法過去一直在使用，也就是說《科技偵查法》沒有通過，官員早就把台灣當楚門世界監控任何他想監控的人。

電子監控應告知

「法律不是蘇貞昌說『天網未侵犯隱私』就算數，更非陳時中說『疫情蒐集資訊28天後銷毀』就算合法！」賴士葆強調，這樣是人治不是法治，只因為完全執政就全面監控，逾越人權的範疇也無所謂，監察院的人權委員會根本怠忽職守，完全站在政黨的立場考量，沒有站在人權的角度思考。

「疫情的緊急命令，並沒有法源依據，即便勉強依據《傳染病防治法》，但也仍然不清楚規定。」賴士葆指出，《通保法》是監聽一段時間後，必須告知有監聽，所謂28天銷毀也應該是要「兼告知當事人」；疫情中心的做法類似局部緊急命令，有先斬後奏的權力，但當然有侵犯個人隱私的疑慮。

應接受立院監督

賴士葆質疑，誰來確定資料有銷毀？《通保法》監聽要國安局同意，在監聽期限之後，要告知，手續要完備；但電子圍籬的法源在哪裡？只要有嫌疑就用GPS定位，為防疫，老百姓或許感覺沒那麼強烈，其實很嚴重；「SOP是什麼？目前都是政府說了算，應該要接受立法院監督。」

洪孟楷亦表示，雖然法務部、NCC都掛保證會自動銷毀，但跨個年竟然有「天網」監控，難免讓人質疑超出授權範圍，還是應該由科技部或衛福部告知人民相關配套；如果只依據《傳染病防治法》，法源會太過薄弱；「下個會期會要求專案報告，要求交代資料流向，行政院若提供資料不實，就會涉嫌偽造文書或藐視國會！」

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