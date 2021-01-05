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多縣市防疫旅館爆滿 莊人祥：擬開放集中檢疫所應急

中央社 / 台北5日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（右）、疾管署防疫醫師林詠青（左）。中央社
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（右）、疾管署防疫醫師林詠青（左）。中央社

不少民眾反映防疫旅館一房難求。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，全台多縣市已滿房，觀光局努力爭取萬間空房，也預計開放集中檢疫所讓民眾預定，房價還在研議中。

疫情指揮中心日前宣布，1月15日起民眾入境台灣，登機前要附檢疫居所證明，要以集中檢疫和防疫旅宿為原則，居家檢疫者需1人1戶且簽切結，若無1人1戶，最重可罰新台幣百萬元。

因1人1戶規定嚴格，加上農曆年節返台者眾，近來陸續傳出「訂不到防疫旅館」的聲音。台北市政府也宣布，剩餘的防疫旅館房間數限台北市民使用。

指揮中心發言人莊人祥傍晚受訪時表示，春節前全台防疫旅館房間數，目前台北市、台南市、新竹縣市、苗栗縣市都已滿房，高雄市則已接近滿房，而桃園市為9成滿，新北市、台中市7成滿，其餘縣市則還有空房。

莊人祥說，交通部觀光局希望可以在過年前盡量安排出1萬間空房，現在仍在努力中。

因防疫旅館一房難求，莊人祥說，因現在已經限制外籍人入境，集中檢疫所量能還夠，預計將開放集中檢疫所空房讓返台者入住。全台都有集中檢疫所，量能約有3300床，空床率5成。

指揮中心正設定網路訂房資訊系統，預計2至3天後對外公布，即可讓返台者可自行上網訂房入住，以緩解防疫旅館數量不足的情形。

至於入住金額，莊人祥說，目前集中檢疫所住宿費用一天3000元，但有可能在過年期間調降。

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