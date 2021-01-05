越籍移工返國被確診 指揮中心：對台疫調有信心

越南一名新冠肺炎境外移入疑與台灣有關，台灣匡列的接觸者中已有7人核酸檢驗陰性。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，對台疫調有信心，且不排除該個案是偽陽性。

越南2日晚間通報，新增8例境外移入病例，其中一名患者搭乘越竹航空編號QH9511班機，於2020年12月30日從台灣抵達越南芹苴機場。

該越南確診個案為一名移工，莊人祥下午在記者會表示，目前針對此個案匡列9名需採撿對象，目前已知7人核酸檢驗都是陰性，血清抗體檢驗還沒出爐。

針對有媒體記者下午在記者會提問，有專家認為，越南該境外移入感染源應在台灣，應擴大採檢。

莊人祥表示，指揮中心疫調都做得很精準，針對該個案所有密切接觸者都匡列了，對疫調非常有信心，如果個案最密切接觸的人都沒有感染，其他人應也沒風險。

此外，莊人祥表示，該個案這一兩天還會在越南採檢一次，可以觀望有沒有可能檢驗有偽陽性的問題。