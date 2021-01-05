中市稽查非法日租套房 發現9名居家檢疫者

台中市非法日租套房偽裝居家檢疫替代所，市府日前開罰，但業者仍持續營業，台中市政府今天上午再度前往稽查，發現9名居家檢疫者，立刻將他們移往合法居家檢疫替代所。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴，由於農曆年前的居家檢疫住處需求提高，臉書上出現名為「台中居家檢疫住處」的粉絲專頁，業者標榜可提供回台國人，一個安全便利的臨時居住場所，提供三餐、口罩、抗菌液以及體溫計，若回台時間有變，已付費者還可退費。

業者日前已遭台中市政府開罰，並列為追蹤對象不定期稽查，但仍持續營業，台中市政府今天上午率隊前往稽查，在日租套房內發現9名居家檢疫者，立刻將他們移往合法的居家檢疫替代所。

台中市民政局長吳世瑋表示，里長、里幹事每天都會對居家檢疫者電話居家關懷，且居家檢疫者的手機訊號一旦出現異常或是離開住家，轄區派出所就會接到通報，多道防線杜絕防疫破口。

日租套房因隱身民宅中，稽查不易，台中市觀旅局長林筱淇指出，非法日租套房佯稱自己是「普通民宅」，稽查人員無法強行進入，且市府稽查人力有限，雖每週都在稽查，假日也沒休息，但只要業者不開門，稽查人員蒐證困難。

目前，台中市的居家檢疫僅能入住自家或是居家檢疫替代所，因應春節返鄉潮，林筱淇指出，台中市目前有1500間居家檢疫替代所房間，目前和業者洽談，將補充近200個房間。呼籲民眾透過合法管道入住，杜絕防疫破口。