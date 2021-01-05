紐時憂台灣鎖國防疫好運能維持多久？ 醫師：五年沒問題

紐約時報日前報導指新冠肺炎疫情重創全球，反觀台灣則是防疫超水準，和其他死亡人數眾多、經濟超慘的國家相比，宛如處在一個平行時空，島上的人都正常生活，正常得很詭異。有人好奇，台灣好運能撐多久？真能撐到疫苗進來，等到全體人民都接種到疫苗嗎？台灣人能忍受繼續鎖國1年，甚至5年？

對此，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書上表示，「再五年？沒問題！我們都是過來人」、「台灣不只是角落生物，還是令人討厭的模範生。」他說這一年來台灣的生活對比其他國家，大家應該很有感，要不要嚴守邊境下去，心裡都有數。

他表示，一年多前很多人還在嘲笑台灣，怎麼邊境守這麼嚴？一定會搞垮經濟。而一年多過去了，台灣是少數還能讓人民正常生活、上學、工作的地方，可以辦演唱會、遊行、大型賽事，經濟還能正成長、股市大漲、旅遊區人潮爆滿。

陳志金質疑，那些叫台灣不必嚴守的人，意思是：「你因為都不和朋友去玩樂，才能考99分，沒有健康的身心，你怎麼能夠一直維持好成績？你現在才國一，你能夠再忍受與世界隔絕1年、甚至5年嗎？」

他舉近期疫情再度大爆發的例子呼籲大家引以為鑑，「看看英國、韓國....，台灣能夠守住，真的非常不容易！」他也認為，醫療是最後的堡壘，千萬不能讓醫療體系崩潰。

針對紐時報導，前民進黨立委、婦產科醫師林靜儀也在臉書寫道，「只能說你們真的太不了解台灣處境了。」她列出一些台灣面對的艱難，比方管控國人買口罩還會被罵為何不送給中國（明明是口罩出口大國）？如果疫情爆發，WHO不會來幫忙，而且中國會跳出來對於想伸援手的國家說「不要干涉本國內政」。

林靜儀說，「台灣是個明明疫情守得很好，還整天有人要唱衰、增添破口的國家。」她表示，不用擔心我們「能持續多久」，因為我們願意團結守住經濟與人民的健康。

紐時報導，陳時中日前向紐約時報表示，應開始全面篩檢入境者，並待疫苗證實持久免疫效果才可能鬆綁邊境。