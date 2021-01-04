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天天有病例！境外移入又+3 指揮中心下午2時說明
中央流行疫情指揮中心今天宣布，繼昨日新增4例境外確定病例，我國今又增3例新冠肺炎境外移入個案，目前累積815人確診，指揮中心將於下午2時舉行臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明，屆時沒有直播。
昨日個案中有1例為來自英國的案810，Ct值僅19，國內針對去年12月13日至22日回溯採檢英國旅遊史有216人，截至昨日檢疫期滿150人回溯採檢，其中144人已採檢，「無人呈現陽性反應」，陰性136人、採檢採檢中8人，待採檢6人。
傳染力更強的變種病毒肆虐，英國憂心將導致疫情惡化，批准使用2款新冠肺炎疫苗，且允許前後2劑混合施打不同藥廠生產的疫苗。對此，莊人祥表示，未來台灣不會混打，且將依照藥廠建議的間隔天數完成接種。
指揮官陳時中日前接受紐約時報採訪表示，待疫苗證實持久免疫效果才可能鬆綁邊境，對此，莊人祥補充，各國還未針對接種疫苗者縮短檢疫天數，現正觀察各國措施和世界衛生組織最新指引，作為擬訂未來檢疫措施的重要參考。
針對本月2日晚間傳出越南新增1位台灣境外移入新冠肺炎個案，莊人祥表示，從知道後就立即與越方聯繫，目前還沒有獲得回覆，將統一在週三記者會說明。
本報將持續追蹤防疫最新相關資訊。
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