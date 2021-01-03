又有英德境外移入 春節增萬間防疫旅館

目前防疫旅館住房率約50%，預計過年前再增1萬間！指揮中心3日宣布新增4例境外移入，分別自英、德、美及史瓦帝尼入境。另外，針對農曆春節海外返鄉潮將至，外界擔心防疫旅館數量是否充足？指揮中心發言人莊人祥說，目前防疫旅館有1萬6000間，住房率約50%，春節前，預計再增1萬間。

對於2日晚間越南新增一例台灣移入個案，莊人祥說，指揮中心已立即跟越方聯繫，目前還沒有結果，預計週三才會對外說明。外界擔心農曆春節將至，防疫旅館數量是否充足？莊人祥說，目前防疫旅館有1萬6000間，住房率約50%，到農曆春節前，預計再增加1萬間，交通部觀光局持續努力中。

指揮中心3日表示新增4例境外，為案810至案813，都持有登機前3日內檢驗陰性報告。案810為本國籍20多歲女性，去年8月至英國就學，12月30日於當地登機時出現喉嚨癢症狀，31日返國，入境後主動告知有症狀，並於機場採檢，今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共14人，列居家隔離。

案811為本國籍20多歲女性，去年9月至德國就學，12月28日返國， 12月31日出現喉嚨痛症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國，12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共7人，列居家隔離。

案813為史瓦帝尼籍30多歲男性，去年12月24日來台工作，個案12月31日出現頭痛、流鼻水及鼻塞症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日皆獨自居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另為求慎重，已安排與個案同行來台之友人1人採檢，目前檢驗中。

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