台灣防疫嚴守國境 陳時中：疫苗有效才能放鬆

全球2019冠狀病毒疾病疫情嚴峻，衛生福利部長陳時中向紐約時報表示，台灣應開始實行入境普篩，在疫苗證實有持久免疫效果前，台灣不大可能鬆綁嚴格的邊境防護措施。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發一年來，全球通報確診病例超過8400萬例，逾183萬人喪命，疫苗問世後疫情未見緩和跡象。台灣防疫有成，截至2日，累計確診病例808例，7人死亡。

「紐約時報」發自台北的報導形容，全球因疫情失去大量人命、失業者暴增、經濟遭受重創時，台灣處境有如電視影集「陰陽魔界」（The Twilight Zone）中的平行時空。

數個月來，台灣民眾維持正常生活，婚禮照常舉行，民眾湧入球場看職棒、欣賞演奏會、在夜市趴趴走，報導形容正常到「令人毛骨悚然」。台灣人口2350萬，比美國佛羅里達州多，但死於2019冠狀病毒疾病的人數用雙手就數得完。

身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中認為，上述成果是政府防疫策略根基不能動搖的絕佳理由。自去年3月起，台灣在國境嚴格把關，所有入境民眾均須居家檢疫14天，包括本國公民。

報導寫道，這道高牆防止患者湧進台灣，但世界其他地方如在逐步施打疫苗時放鬆防線，台灣恐因此在經濟與政治層面遭受孤立。

陳時中向紐時表示，在疫苗證明是持久的抗疫武器前，政府不大可能更動防疫政策。他暗示，台灣不會像其他地方迫於民意壓力鬆綁限制，疫情復燃才再鞏固防線。

陳時中說：「我認為會爆發另一波疫情。因為人人都在想『我已接種疫苗，或是我下週要接種疫苗，我等夠久了，總算可以自由了吧？』」他表示，唯有更多證據證明現有疫苗可產生持久免疫效果，「我們才能真正開始放鬆一些」。

陳時中坦言，政府許多防疫構想源於「在黑暗中摸索」。

舉例來說，2020年2月，鑽石公主號遊輪爆發群聚感染，停靠日本後，許多新型冠狀病毒檢測呈陰性反應的乘客獲准下船並自由行動，之後篩檢卻呈陽性反應。陳時中說：「這清楚告訴我們，採檢無論呈陽性或陰性反應都必須隔離。」

台灣防堵疫情著重嚴格隔離檢疫，減輕醫療體系負擔，且不必付出高昂篩檢成本。但隨著英國變種病毒在台灣現蹤，部分專家呼籲政府擴大篩檢、揪出更多無症狀病例，特別是在國境。

國立台灣大學公共衛生學院教授詹長權說：「我們許多防疫政策是在全球累積數百萬病例時提出，但現在總數達數千萬，且朝1億大關邁進。疫情已到完全不同的階段。」

陳時中說，他認為台灣除強制檢疫外，也應開始全面篩檢入境者。為防堵新變種病毒株，台灣已對去年12月13日後入境且有英國旅遊史者全面進行檢疫期滿前採檢。

台灣防疫方針是無症狀患者隔離14天後傳染風險大幅降低。陳時中表示，他相信台灣肯定有無症狀患者成為漏網之魚，「但如果那些病例沒有造成問題，我是該大費周章試圖把他們找出來，還是將精力投注在已造成問題的病例上？」

台灣為防疫嚴守國境，專研傳染病的新加坡國立大學教授費雪（Dale Fisher）認為新加坡做法較為靈活。新加坡近期解除台灣旅客入境限制，但台灣未對等回應。

費雪說，新加坡認為就算旅客帶進新型冠狀病毒，也不大可能廣泛傳播，「如果你對你的防疫體系沒信心，國境只會愈守愈緊」。他表示，台灣真正的考驗是疫苗如沒有持久免疫效果，民眾能再忍受與世界隔絕1年、甚至5年嗎？