嚴防變種病毒！ 英高病毒量男、美返台者比對病毒基因

繼去年12月30日、31日出現兩例變種病毒個案，國內今又新增一例高病毒量英國入境確診者，Ct值僅18，衛生單位已掌握個案接觸者2人，都是一同入境的英國籍同事，採檢結果均為陰性，列為居家隔離。其與兩名今確診的美國返台者將比對病毒基因序列，釐清是否是變種病毒。

今新增的案804、案805及案806，分別為為英國籍30多歲男性、長期於美國就學本國籍20多歲女性及美國籍40多歲女性，指揮中心發言人莊人祥表示，此三人Ct值分別是18、26、23，都低於27，病毒量高，皆會進行病毒基因序列，釐清是否是變種病毒。

國內從去年12月13日至今天，在過去14天有英國旅遊史的入境者達216人，指揮中心啟動「英國專案」，針對檢疫期滿140人回溯採檢，其中123人已採檢，無人呈現陽性反應，陰性115人、採檢採檢中8人；17人待採檢、其餘76人集中檢疫中。

英國自去年12月8日發現變種新冠病毒後，截至目前為止，包括英國在內已有33個國家發現變種病毒，超過40個國家已暫停英國旅客入境，泰國民航局下令國內航班上不得飲食，除了安全須知卡以外的印刷品像是報章雜誌也被禁止，該措施從2020年12月31日起生效。

我國陸續祭出入境、出關雙採陰入社區、禁止非本國籍入境等加強版防疫。莊人祥表示，病毒尚未變異時，飛機航程餐點已有盡量避免吃久一點、動刀叉等等料理，可以提供給航空公司參考，看怎麼跟民航局是否會往這邊規劃。