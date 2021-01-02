陳時中看疫情 年中可見曙光

抗疫已逾周年，全球企盼看到疫情盡頭，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預測：「今年年中就可以看到隧道那一端的曙光。」他強調，看到光亮不等於走到盡頭，「也還不知道距離隧道口有多遠」，但他相信，病毒變異將朝向流感化，摸清楚病毒路數，便可減少對病毒的恐慌。

陳時中曾說「身上箭靶很多」，去年 12月31日，他先說明新冠疫情、解釋美豬進口管理，又宣布健保費率調漲，「三支箭在一天內齊發。」

當天稍晚他接受媒體專訪時說，肩負全台防疫重責，疫情仍是讓他最掛心的一塊，但他樂觀對未來作出上述預測。

外界認為終結疫情的希望是疫苗，但陳時中並不完全認同，他認為真正對疫情有控制力的，或許不是疫苗，而是抗病毒藥物；如同致死率其實不低的流感，「我們現在不會對流感病毒恐慌，就是因為我們了解流感病毒」，知道如何預防，和感染後如何醫治。

陳時中也正向看待病毒變異，英國變種病毒致死率並未增加，但易感染對象由中老年人轉而侵襲兒童和年輕族群。

陳時中分析，年輕族群的特色是活動力強，能夠把病毒傳布得更遠，這意謂病毒成功進化，藉由更活躍、更健康、更有耐受性的宿主群體，達到最大效益的感染效果；但相對的，感染者病癥會減輕，猶如流感化。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，人類確實會朝向與新冠病毒共處的未來邁進，預防新冠病毒感染很難，大家的認知應該改變，「感染不是問題，重症才是問題」，防堵減害不僅限於戴口罩，更重要的是個人健康生活模式。

何美鄉提醒，抽菸、不運動、肥胖及三高不僅是新冠肺炎重症風險因子，更可能影響疫苗成效。