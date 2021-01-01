自英國入境者檢疫期滿前採檢 已知106人陰性

為防堵英國變種病毒，指揮中心針對109年12月13日後入境台灣且有英國旅遊史者全面進行檢疫期滿前採檢。截至今天中午，共124人符合條件且檢疫期滿者，已採檢111人中有106人陰性、5人檢驗中。

台灣又見第2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，凡是109年12月13日後從英國出發或過去14天曾在英國轉機者，全面強化檢疫期滿前採檢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會中表示，截至今天中午，符合條件且檢疫期滿者共有124人，其中111人已採檢，106人陰性、5人檢驗中，另有13人等待採檢，即便是宣布此政策後已經完成檢疫者，也通通補採檢，至今檢驗結果都是陰性。

中研院跨領域團隊繼發現第6型病毒主宰全球後，近日分析也發現，英國變種病毒為第6型的子型，繼續變異恐難以避免。

羅一鈞表示，根據世界衛生組織（WHO）統整，疫情自中國新冠爆發以來共出現幾大主要變異株，包括去年2到3月間就演化出來並造成全球流行的病毒株、10到11月間丹麥水貂感染的變異株以及最近英國、南非的變異株。

他說，據目前了解到的狀況，英國、南非變異株具較強傳播力的優勢，可能取代原本去年2到3月的變異株，成為全球主要流行株，但重症、死亡比例沒變高。

羅一鈞解釋，病毒本來就會變異，這是物競天擇的原理，凡是會感染人類的病毒上都曾發現過這種現象，未來疫苗開打後，病毒面臨物競天擇壓力會更大，演化速度可能更快，指揮中心會持續透過病毒株分析掌握趨勢。

為防疫情，各國都在加強採檢，但近日有媒體報導指出，台灣自費採檢費用將近新台幣7000元，反觀香港僅不到千元。

羅一鈞說，自費採檢檢驗費用是由醫院訂定後，提報各縣市衛生局審查通過的金額，台灣自費採檢最便宜有到5000元，若當天就要取得檢驗報告會再貴一點，但每次收費平均落在7000元。

台灣檢驗結果之所以比較貴，其實有原因。羅一鈞說，有些國家當地疫情較嚴重，每天檢驗量大，可以很多檢體一起上機檢驗，但台灣疫情控制較好，每天無論公費、自費採檢人數都比較少，但仍要耗用機器、試劑、人力成本，因此費用較貴，但考量醫檢師辛苦，仍尊重醫院定價及市場機制。