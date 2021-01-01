抓跨年自主健康管理者亂跑！指揮中心不排除春節再啟天網

天團五月天昨天在桃園國際棒球場舉行首場巡迴演唱會，有6名自主健康管理者參加演唱會，有5人進到會場，市府立刻入場找人，衛生局都將開罰，指揮中心表示，未來元宵、農曆春節等可能有大量人流的狀況，將研擬是否再次啟動天網，避免自主健康管理者趴趴走。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，桃園五月天表演有自主健康管理民眾闖進，指揮中心已公告跨年大型活動，居家隔離檢疫及自主健康管理者不可出席，違者地方政府都可以據防治法第58條，開罰1至15萬罰款。

針對這次跨年活動成功揪出自主健康管理者亂跑的「天網」究竟是什麼機制，各界非常好奇，但羅一鈞說，天網不能講太細，以免民眾寫出攻略，逃避監測。簡單來說，衛生單位掌握有居家檢疫、隔離、自主管理名單，手機定位後才知道出沒在周邊現場。

羅一鈞說，「天網」不是只有完全只靠手機定位，並不是不帶手機就可規避，「細節不方便說太細」，呼籲民眾不要以身試法，天網與電子圍籬的差別細部不便說明，是否針對元宵、農曆春節再啟「天網」，羅僅說，後續會再研議，機制已經在那邊，要啟動並不困難。