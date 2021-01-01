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境外+3！ 印尼漁工、旅美國人帶新冠病毒來台
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自印尼及美國入境，兩名印尼漁工、一名旅美國人帶新冠病毒來台，由於漁季已過，研判一月後就不會再有漁工來台，外籍漁工帶病毒來台危機暫時解除。
指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞表示，案801、802均為印尼籍20多歲男性漁工，同於去年12月17日來台工作，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。
羅一鈞說，2人於12月30日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。漁工部分，因應二月下旬前往福克蘭群島，屬於季節性作業。
羅一鈞說明，台灣12月中下旬大概有800多海外漁工入境，此高峰期已經過，目前是針對去年12月中下旬漁工期滿前採檢，今天確診的兩人都屬於這批入境漁工。
羅一鈞指出，案803為本國籍20多歲男性，長期居住美國，去年12月26日返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後於住處居家檢疫。
該案12月29日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病為居家檢疫期間，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計127000例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含124817例排除)，其中802例確診，分別為707例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、682人解除隔離、113人住院隔離中。
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