揪出5人違規參加五月天演唱會 天網怎麼辦到？莊人祥這樣說

指揮中心昨天首度出動「天網」，就在五月天演唱會揪出5名自主管理者。指揮中心發言人莊人祥說，天網類似電子圍籬，偵測到違規者出現在大型活動附近就會即時示警，助警即時逮人。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）侵襲全球，英國變種病毒也入侵許多國家，台灣也從2例境外移入個案身上驗出英國變種病毒。

為因應跨年、春節可能舉辦的大型活動，中央流行疫情指揮中心全面提升防疫層級，要求居家隔離、居家檢疫、自主健康管理的民眾都不能參加大型活動，指揮中心已設下「天網」，若偷跑一定抓得到，違者將加重處分。

即便如此，昨晚樂團五月天在桃園市舉辦的演唱會中，仍被發現有5名自主健康管理者入場，將依法開罰。

指揮中心發言人莊人祥今天接受中央社記者訪問時表示，以往指揮中心早已利用電子圍籬管理居家檢疫、居家隔離者，昨天則是首次動用天網來監測自主健康管理者行蹤。

他解釋，「天網」原理其實近似於電子圍籬，只要將自主健康管理者的手機和縣市政府的跨年活動地點串連，當自主健康管理者的電話信號出現在活動地點周邊，就會自動警示並通知主辦單位，因此也僅會針對自主健康管理者進行監測，並非掌握所有人的行蹤。

正因如此，系統也可能出現誤判狀況，例如自主健康管理者可能剛好在附近活動，或剛好住在附近，不見得是參加跨年，仍會被納入警示範圍。

莊人祥說，五月天這場活動恰巧採實名制入場，偵測到異常訊號後，桃園市警方才能在活動開始短短半小時內，從茫茫人海中揪出這5名違規民眾。

既然有實名制，為何不在入場時就警示攔下。莊人祥說，昨天指揮中心首次啟用天網後才發現這個問題，將進行微調，未來可望在入場時就發覺異常，持續強化春節期間防疫。

莊人祥強調，同樣是自主健康管理者，可能因嚴重程度不同而面臨不同罰則，若是居家檢疫後的自主健康管理者，違規將依法開罰新台幣1萬至15萬元，若是居家隔離後違規則開罰6萬至30萬元，呼籲民眾勿以身試法。