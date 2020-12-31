英國、武漢防疫雙標？陳時中：時空背景不同

全球新冠肺炎疫情延燒，外界質疑中央流行疫情指揮中心對待中國武漢和英國有雙重標準。指揮官陳時中今天坦言，現在與年初時空背景不同，兩國對疫情處理態度也不一樣。

陳時中下午在臨時記者會中說明此事。他解釋，今年初之所以對中國祭出許多限制，主要是當時對中國疫情還不了解，武漢不僅封城，還建立方艙醫院卻沒有適當隔離，很多訊息都不明，必須以最嚴格的標準看待。

他以日本、美國為例，正因這些國家沒有保持警覺性，也沒有守好邊境，才導致疫情不斷反覆爆發。

反觀現在，陳時中指出，現在時空背景已經不一樣，台灣對於病毒認知、了解更多，英國雖爆發變種病毒疫情，但至少英國是先進民主國家，有做到世界公民和負責任國家的態度，也詳細說明疫情和公布狀況，由於新聞揭露得多，對於疫情的處理態度也不一樣。

除此之外，陳時中指出，年初因為武漢封城，指揮中心必須積極協調採取包機形式讓台灣民眾返台，但英國並沒有封鎖邊境，也有定期班機可以返台，做法當然和武漢不同。