確診者解隔離擬放寬 陳時中：要加強自主健康管理

新冠肺炎確診者解隔離條件可望放寬，疫情指揮官陳時中說，沒有傳染力的確診者對社區沒有風險，若一直關在醫院，消耗醫療量能也不好。但確診者回到社區要加強自主健康管理。

現行台灣2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎，COVID-19）陽性基準為核酸檢驗循環閾值（Ct值）35以下，35以上則是陰性。確診者若要解除隔離，必須連續2次陰性。但此疾病感染晚期處於時陰時陽狀態，可能驗到病毒的屍體，早無傳染力，但仍無法解除隔離。

此外，中央流行疫情指揮中心也多次對外宣稱，就算是陽性個案，只要發病超過10天，幾乎沒有傳染力；也與當前的「確診解隔條件」明顯不同標準。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組日前開會討論確診者解隔離條件且達成共識，未來確診者檢驗1次陰性加1次核酸檢驗Ct值34以上或2次Ct值34以上，搭配其他附帶條件，就可解除隔離。

陳時中今天下午在記者會回應此議題表示，專家小組建議寶貴，應該沒有問題。這樣的政策決定如果對社區沒有風險，Ct值達34以上沒傳染風險，繼續留在醫療機構會消耗量能，這樣也不好。

不過，陳時中說，面對這個事情要謹慎，會再仔細思考，未來這類型確診者出來之後，要加強版的自主健康管理，禁止到相關場所，「畢竟大病初癒，都在家裡休息比較好。」

專家諮詢小組召集人張上淳表示，專家擬定解隔離政策要顧及社區安全，確定解隔離會是安全的狀況，不會對社區造成威脅；有些確診者隔離期間相對長，後期可能陰陰陽陽。

張上淳說，國內自己的經驗，確診者若經一採陰後驗到非常弱的陽性，參考國內外相關研究資料，核酸檢測Ct值32以上不太容易養出病毒，Ct34可以確定百分之百無法養出，專家才會顧及安全及確診者長期被隔離的心理負擔而有放寬的建議，但還有配套措施，要經過指揮中心核定才能說明。