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總統府元旦升旗不開放民眾參加 高市討論是否跟進
高雄市政府和市議會合辦的2021年元旦升旗典禮，預計元旦當天上午7時在高市文化中心圓形廣場舉行，當天並將發送5000張限量一卡通給市民。由於國內出現新冠肺炎英國變種病毒，議長曾麗燕尊重市府專業研判，但籲市府一定要落實防疫措施。高雄市政府方面，主辦的民政局看到總統府的元旦升旗不開放民眾入場，內部緊急討論要不要跟進中央做法，晚間尚未確定要不要開放。
高雄市議會101年自辦元旦升旗以來，每年都發送限量紀念一卡通給民眾，也以此計數參加的大概人數；2021年一卡通限量5000張，府會估計參加的人數會超過5000人。
由於中央流行疫情指揮中心宣布因英國返台的人員中，有驗出英國變種病毒，國內疫情緊張，曾麗燕昨天表示尊重市府對疫情的專業研判，但防疫措施不可少，一定要落實。
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