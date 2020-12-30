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非本國籍延緩入境 侯友宜：樂見做得更徹底
台灣出現首例英國變種病毒新冠確診者，中央流行疫情指揮中心今宣布，非本國籍元旦起暫緩入境，明年1月15日居家檢疫只能一戶一人。新北市長侯友宜指出，樂見中央暫緩入境也盼做得更徹底，特殊國家居家檢疫、自主健康管理部分也是強化的重點。
侯友宜指出，他看見全球疫情增溫，以及英國航班返台、日本鎖國，驗出有英國變種病毒也是在意料中的事情，新北已要求戶外大型集會採取實名制的有效管控方式，現在必須在疫情變化中看到危機並有效處理。
侯友宜表示，有人問他是否跟英國斷航，他認為該斷就要斷、該做決定就要做決定，中央今下達暫緩入境的決定，讓阻絕於境外有強而有力，他也樂見做得更徹底，而在境內管控也要實名制，且作為必須面對現實。
至於明年1月15日居家檢疫強度要加強，侯友宜說，居家檢疫本來就要嚴格規定，一人一戶本來就是該要做的事情，尤其在不斷出現移入境外案例，他會責令民政居、區公所、里幹事全力以赴，也會親自隨時抽查。
侯友宜說，居家檢疫的關懷輔導要更緊密，透過視訊輔導給居家檢疫者給予更大的支持，居家檢疫落實性攸關阻絕於境外成功與失敗很重要的關鍵點，不要因為時間久，就把這工作重要性忽略掉，違者該罰不手軟。
侯也說，有些特殊國家的居家檢疫、自主健康管理這部分，必須考量要強化，面對疫情中央快速調整步伐，地方也會全力以赴並適時給予建議。
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