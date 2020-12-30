快訊

強制送中「12港人案」：中國「貌似從輕」的秘密審判

西門町舉牌徵炮友要求「乾淨溫柔」 2女遭警帶回詢問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非本國籍延緩入境 侯友宜：樂見做得更徹底

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜指出，樂見中央暫緩入境也盼做得更徹底，特殊國家居家檢疫、自主健康管理部分也是強化的重點。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜指出，樂見中央暫緩入境也盼做得更徹底，特殊國家居家檢疫、自主健康管理部分也是強化的重點。記者王敏旭／攝影

台灣出現首例英國變種病毒新冠確診者，中央流行疫情指揮中心今宣布，非本國籍元旦起暫緩入境，明年1月15日居家檢疫只能一戶一人。新北市長侯友宜指出，樂見中央暫緩入境也盼做得更徹底，特殊國家居家檢疫、自主健康管理部分也是強化的重點。

侯友宜指出，他看見全球疫情增溫，以及英國航班返台、日本鎖國，驗出有英國變種病毒也是在意料中的事情，新北已要求戶外大型集會採取實名制的有效管控方式，現在必須在疫情變化中看到危機並有效處理。

侯友宜表示，有人問他是否跟英國斷航，他認為該斷就要斷、該做決定就要做決定，中央今下達暫緩入境的決定，讓阻絕於境外有強而有力，他也樂見做得更徹底，而在境內管控也要實名制，且作為必須面對現實。

至於明年1月15日居家檢疫強度要加強，侯友宜說，居家檢疫本來就要嚴格規定，一人一戶本來就是該要做的事情，尤其在不斷出現移入境外案例，他會責令民政居、區公所、里幹事全力以赴，也會親自隨時抽查。

侯友宜說，居家檢疫的關懷輔導要更緊密，透過視訊輔導給居家檢疫者給予更大的支持，居家檢疫落實性攸關阻絕於境外成功與失敗很重要的關鍵點，不要因為時間久，就把這工作重要性忽略掉，違者該罰不手軟。

侯也說，有些特殊國家的居家檢疫、自主健康管理這部分，必須考量要強化，面對疫情中央快速調整步伐，地方也會全力以赴並適時給予建議。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

相關新聞

英變種病毒案例移入台灣 總統府元旦升旗取消民眾觀禮

中央流行疫情指揮中心今天下午宣布首例英國變種病毒株之境外移入確診案例，總統府隨後宣布元旦升旗典禮有兩項調整，包括取消民眾...

元旦起非本國籍暫緩入境含轉機 華航、長榮回應了

我現首例英國變種病毒新冠確診者，中央流行疫情指揮中心宣布，元旦起加嚴邊境防疫控管，除了有居留證或特殊情況，非本國籍者暫緩...

確診者解隔離擬放寬 陳時中：要加強自主健康管理

新冠肺炎確診者解隔離條件可望放寬，疫情指揮官陳時中說，沒有傳染力的確診者對社區沒有風險，若一直關在醫院，消耗醫療量能也不...

長庚照麻醉醫學會指引走 未確定確診新冠應暫停無痛分娩

案771廣明女員工，被案765紐籍機師傳染確診，破我國連253天零本土確診紀錄，而與案771為同公司的一名女子，因此案被...

總統府元旦升旗不開放民眾參加 高市討論是否跟進

高雄市政府和市議會合辦的2021年元旦升旗典禮，預計元旦當天上午7時在高市文化中心圓形廣場舉行，當天並將發送5000張限...

高規格防疫！ 高雄跨年活動總人數從50萬砍為16萬

高雄市今年適逢改制百周年，跨年活動的籌辦亦盛大空前，原本市府估算可能湧入50萬人共同跨年，但礙於新冠肺炎疫情威脅，市長陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。