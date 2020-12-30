110年元旦起禁外國人入境 指揮中心：非鎖國

疫情指揮中心今天宣布，110年元旦起，禁止無居留證外籍人士入境，觀察期1個月，視疫情決定延長或停止。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，因應疫情提升邊境管制，但並非鎖國。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，從110年元旦起，禁止無居留證外籍人士入境，但台灣民眾的外籍、陸港澳籍配偶、未成年子女及經專案許可者不在此限。1月15日起台灣民眾入境登機前要附檢疫居所證明，要以集中檢疫和防疫旅宿為原則，居家檢疫者需1人1戶且簽切結，若無1人1戶，最重可罰新台幣百萬。

外界關切限制外國人入境形同鎖國；陳時中表示，現在台灣確定有變種的新冠肺炎病毒，不認為在社區有感染可能，但台灣已有病例，且此病毒傳染5大洲，若要針對各別地區限制，看起來防疫效果也不大，但如果都不做，風險也很大，因此才要限定外國人入境。

陳時中也說，台灣人未來進到社區也要強化居家檢疫，落實1人1戶，確實阻隔病毒跟社區，戒慎恐懼的應戰也是必然的。顧慮台灣民眾的權益，現在檢疫旅館、集中檢疫所量能都緊繃，如果繼續讓外國人來，可能台灣民眾回來就會被擠壓。因此如果要限量，也要先限制外國人來台。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，台灣沒有鎖國，提升邊境管制只是因應現階段疫情評估需要。

陳時中說，檢疫加嚴政策會滾動調整，觀察期1個月，視疫情決定延長或停止。