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台灣暫禁外國人入境1個月 陸配子女小明不受限

中央社 / 台北30日電
台灣從110年元旦起禁止無居留證外籍人士入境，觀察期1個月。但台灣民眾的外籍、陸港澳籍配偶、未成年子女及經專案許可者不在此限。圖／聯合報系資料照
台灣從110年元旦起禁止無居留證外籍人士入境，觀察期1個月。但台灣民眾的外籍、陸港澳籍配偶、未成年子女及經專案許可者不在此限。圖／聯合報系資料照

台灣出現首例英國變種病毒，疫情指揮中心加嚴入境限制與入境後檢疫，從110年元旦起禁止無居留證外籍人士入境，觀察期1個月。但台灣民眾的外籍、陸港澳籍配偶、未成年子女及經專案許可者不在此限。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會宣布上述邊境加嚴措施，且將滾動式檢討，觀察期訂1個月，看實施狀況及疫情變化調整。

陳時中也證實，日前搭華航從英國回台灣的確診者經基因比對驗出變種病毒，因此要調整邊境檢疫措施。

指揮中心宣布，從110年元旦起，非台灣籍人士限制入境。可入境的外籍人士包含持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人的配偶及未成年子女、其他特別許可。港澳人士則為持有居留證、商務履約、跨國企業內部調動、國人的配偶及未成年子女及專案許可。

過去邊境封關時，還未取得居留證的陸配及未成年子女（俗稱小明）不能來台也引起爭議。陳時中說，明年元旦推動的新制，陸籍人士若有居留證、台灣民眾的配偶及未成年子女以及專案許可者，可來台。

明年元旦新制，以搭機時間為當地1月1日零時起計算。

此外，陳時中也宣布，從明年1月1日起，暫停經台灣轉機。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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