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捐錢就是老大？警察執法難以擺脫的「金權陰影」

憂自主管理鬆懈 高市籲遵守防疫規定違者裁罰

中央社 / 高雄30日電

高市衛生局統計12月以來高雄市有24個境外移入新冠肺炎確診病例，其中6例居家檢疫期間確診、18例於自主期間確診，憂心自主期間防疫鬆懈，衛生局呼籲遵守防疫規定，違者裁罰。

衛生局今天邀高雄縣市醫師等五大醫事團體代表宣示防疫決心，要求民眾務必配合；尤其是「7天自主健康管理」期間，提醒民眾延後非緊急醫療或檢查，避免到醫院陪病及探病；有上呼道道症狀、嗅味覺喪失等症狀，聯繫衛生局協助就醫，未遵守各項自主健康管理規定，依傳染病防治法裁處新台幣1萬元至30萬元不等。

衛生局長黃志中指出，12月至今高雄市有24例境外移入新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，其中6人是在居家檢疫期間確診、18人於自主健康管理期間採檢確定；憂心民眾於檢疫後未落實自主管理，恐成為防疫破口。

黃志中說，鑑於近日有相當部分是來自於「自主健康管理期間」的確診者，雖然中央流行疫情中心有要求「儘量避免外出」，但也要求「全程戴上醫用口罩」，透露出即便在自主管理期間，仍會是疫情對醫療體系的挑戰。

有關自主管理期間確診的18個病例，黃志中表示，多數為移工或漁工，主要是雇主為移工做健檢或有人自費採檢時被確診。呼籲自主管理期間民眾延後非緊急醫療或檢查，如果有急迫性，高雄有12家醫療專區會協助轉介就醫。

有關明天的跨年防疫，高市府組成「快速反應部隊」機動勸導、稽查；勸導不聽者將依傳染病防治法裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。同時衛生局會同警方針對愛河灣及義大跨年晚會等現場，出動近300名人力稽查並要求民眾戴口罩及會場禁止飲食等規定。

新冠肺炎 COVID-19 跨年晚會 高雄市

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