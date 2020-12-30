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英國變種病毒入侵台灣！英返台班機發燒少年確診者成首例
自英返台華航班機114名旅客中、3人確診，我實驗室完成病毒比對，確定出現全台首例英國變異病毒感染者。指揮官陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀，目前同飛機沒有症狀者，變種病毒非單一，不管是在歐亞非都有出現，將提升我國防疫制度。
指揮中心指揮官陳時中證實，英國返台發燒的確診少年，經基因比對，證實是英國變種病毒，台灣籍少年是第一個到台灣的案例。目前個案在醫院治療中，仍然有相關症狀，但不嚴重。
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