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隱瞞接觸史遭罰30萬 染疫紐籍機師繳清罰款

中央社 / 桃園30日電
紐籍機師（案765）被桃園市衛生局依傳染病防治法重罰30萬元，衛生局長王文彥在市政會議上說，紐籍醫師已繳清30萬元罰款。 聯合報記者張裕珍／攝影
紐籍機師（案765）被桃園市衛生局依傳染病防治法重罰30萬元，衛生局長王文彥在市政會議上說，紐籍醫師已繳清30萬元罰款。 聯合報記者張裕珍／攝影

染疫紐籍機師因隱瞞接觸史、妨礙防疫措施介入時機，遭桃園市衛生局重罰新台幣30萬元，限期31日前要繳清。桃園市衛生局今天表示，機師已透過友人協助，在昨天傍晚繳清罰款。

衛生局表示，紐西蘭籍機師（案765）在機上工作時咳嗽未戴口罩，還在可傳染期在台趴趴走，傳染給女性友人（案771）。機師事後遭長榮航空開除，交通部也開罰長榮航空100萬元。

衛生局表示，機師於疫調時未詳實告知接觸及活動史，防礙防疫措施介入時機，造成傳染他人及社區感染風險，依傳染病防治法第67條第1項第3款加重處罰30萬元。

衛生局表示，處分書在24日正式開出並由承辦人員直接送到醫院病房，由醫護人員轉交給機師簽收，衛生局人員也透過病房電話向機師說明；依照規定，機師需在7天內繳清罰款，也就是最後繳款日為31日，若未期限內完成繳款，就會移送行政執行署強制執行。

衛生局今天表示，機師透過友人協助，昨天上午以線上匯款方式繳納，但因不明操作原因繳納失敗，衛生局也沒有收到罰款，下午再度嘗試後繳款成功，衛生局也在昨天傍晚確認罰款金額入帳。

新冠肺炎 COVID-19 機師

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