快訊

黎智英辭任壹傳媒主席 葉一堅接任

「台灣豬」標章蝦皮買得到！中央畜產會回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「坐牢被增加刑期」台機師怨檢疫7+7新制：我們淪為上班工具

聯合新聞網 / 綜合報導
近期空勤組員的防疫管理問題成為話題，圖為長榮航空機師準備進入檢疫站。記者鄭超文／攝影
近期空勤組員的防疫管理問題成為話題，圖為長榮航空機師準備進入檢疫站。記者鄭超文／攝影

紐西蘭籍機師染疫趴趴走，造成我國本土零確診破功。中央流行疫情指揮中心宣布，自2021年元旦起，機組人員居家檢疫一律採7天集中檢疫，且第8天到14天為加強版的自主健康管理，過去本來要求不能到人聚集的地方，現在連搭乘大眾運輸工具都禁止，消息一出，引發許多機師不滿，紛紛將臉書大頭貼換成「坐牢照」表達抗議。

由於紐西蘭機師不遵守防疫規定，不僅執勤不戴口罩，還在自主健康管理期間趴趴走，接連造成2名同事、1名朋友染疫，讓台灣再度深陷本土感染的風險中。指揮中心日前表示，原本機組人員居家檢疫僅需3至5天，自2021年元旦起，一律七天，期滿後採檢陰性才能進入社區，且第8至第14天需遵守加強版自主健康管理，不可以到百貨、夜市等公共場所，違規者最重可罰新台幣100萬元。

指揮官陳時中也補充，加強版自主健康管理將原本的「避免」改成「禁止」，包括禁止搭乘大眾運輸、禁止出入不容易維持社交距離且會接觸不特定他人的場所。

指揮中心宣布，加嚴機組人員檢疫規範，除7天居家檢疫、期滿採檢，第8天到第14天要遵循加強版自主健康管理，圖為入境的國籍航空機組員。記者季相儒／攝影
指揮中心宣布，加嚴機組人員檢疫規範，除7天居家檢疫、期滿採檢，第8天到第14天要遵循加強版自主健康管理，圖為入境的國籍航空機組員。記者季相儒／攝影

但消息曝光後，引起許多機組員不滿。根據《ETtoday新聞雲》報導，有人哀嚎這種生活根本像在坐牢，感慨自己淪為「上班工具」，也有人認為中央的新制是在逼迫機組員在工作和生活間做取捨，可能引發明年一波留職停薪及育嬰假等請假潮。

「我們從Taiwan can help 的司機群，變成人人喊打的過街老鼠。」一名機師表示，前些日子台灣增加許多境外移入，社會的憤怒值已瀕臨臨界點，此時偏偏又發生紐籍機師案，成為壓垮駱駝的最後稻草，社會紛紛怪罪機組員，他們一夕之間人人喊打。

該名機師也表示，在疫情爆發後，機師9個月以來都遵守CDC及民航局的規定，「過著隱姓埋名的生活」，如今卻因為一位機師染疫，指揮中心就延長居檢時間，「好比監獄有人越獄，結果獄方最後要求全部受刑人都要增加刑期」。

該名機師認為如果原先規定真的有漏洞，為什麼9個多月以來只出現一位機師確診？這就說明現有規定是有效果的，他認為最該檢討的是監督機制。

交通部長林佳龍表示，指揮中心新規既能維持航空公司的營運，也可確保機組人員身心狀況及飛航安全，「務必請航空公司做好內控，不然的話，會根據實施的情況檢討，跟可能必要的調整。」

新冠肺炎 COVID-19 健康管理 機師

延伸閱讀

機組員檢疫新規 機師工會盼有配套照顧身心健康

機組員居檢延為7天 林佳龍要業者做好內控：不然再調整

長榮航空嚴守防疫立場 強化各項防疫措施

紐籍機師引恐慌！紐國人痛罵「國家之恥」：台灣政府罰太輕了

相關新聞

「坐牢被增加刑期」台機師怨檢疫7+7新制：我們淪為上班工具

紐西蘭籍機師染疫趴趴走，造成我國本土零確診破功。中央流行疫情指揮中心宣布，自2021年元旦起，機組人員居家檢疫一律採7天集中檢疫，且第8天到14天為加強版的自主健康管理，過去本來要求不能到人聚集的地方...

長榮副機長遭爆防疫期間約砲 指揮中心：不可取將處罰

居檢期間性生活活躍染疫風險再次引熱議，確診紐籍機師案才剛落幕，鏡周刊今天報導，長榮一名副機長不只隱瞞已婚身分，在外騙財騙...

依實證放寬出院標準 張上淳：兼顧社區安全和個案權益

張榮發基金會與聯合報合作第12屆「票選年度大新聞」今舉行記者會公布票選結果，「世衛組織宣布 全球新冠大流行」以1萬864...

防極端個案 莊人祥：7天自主健康管理不可聚餐出遊

有專家建議，居家檢疫應延至21天；疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，14天檢疫後再加7天自主健康管理，已是保險作法。民眾自...

指揮中心推「春節專案」？ 莊人祥解釋需符合兩大條件

新冠肺炎秋冬疫情升溫，英國異變病毒，各國防疫升級，眼看春節連假將至，大量返鄉潮及春遊潮，增加人與人接觸機會，指揮中心是否...

彰濱傳有移工確診趴趴走 彰衛生局澄清：假訊息

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣12月起進入秋冬防疫專案，疫情嚴峻未歇，網路上又傳出謠言，彰化彰濱工業區28日下午開始有人瘋傳...

疫情影響 上海台協：2021春節包機應會暫停

「陽光總在風雨後—滬台交流回眸」展覽今天登場。上海台協會長張簡珍受訪時說，疫情之故，多數台商台幹留在上海過年，明年初應不...

一下飛機才發燒的英返台少年 莊人祥：確定沒吃退燒藥

本周日自英國返台直飛班機增3例新冠確定病例，其中案792入境報到出現發燒症狀，外界質疑，為何發燒者可登機，是否有服用退燒...

非再感染 案790體內找到抗體 莊人祥：入境台灣沒問題

我新冠肺炎案790採檢5次才驗出病毒，依指揮中心昨晚修定的標準CT34可出院，是否還算感染，引發各界討論，指揮中心發言人...

不是英國！ 菲、美新冠病毒直搗國門 皆入台逾14天確診

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案795)及美國(案796...

英國變種病毒 中研院：第六型病毒株子型

新冠肺炎疫情升溫，英國出現變種病毒疫情，中研院跨領域團隊繼發現第六型病毒主宰全球後，近日分析也發現，英國變種病毒為第六型...

防堵英變種病毒 部分專家建議居檢拉長至21天

自英返台華航班機114名旅客中、3人確診，指揮中心專家諮詢小組認為，現在最怕病毒從英國以外國家傳入，提議比照香港居家檢疫...

熱門新聞

不是英國！ 菲、美新冠病毒直搗國門 皆入台逾14天確診

疫情下的嗚咽…白牌司機90歲母慟：兒去醫院 再也沒回來

長榮副機長遭爆防疫期間約砲 公司回應了：已遭免職

日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

陳水扁主持廣播節目 孫大千：蔡英文直接特赦別凌遲司法

全國釋憲第一槍！若零檢出自治條例失效 嘉義市提釋憲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。