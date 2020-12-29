「坐牢被增加刑期」台機師怨檢疫7+7新制：我們淪為上班工具

紐西蘭籍機師染疫趴趴走，造成我國本土零確診破功。中央流行疫情指揮中心宣布，自2021年元旦起，機組人員居家檢疫一律採7天集中檢疫，且第8天到14天為加強版的自主健康管理，過去本來要求不能到人聚集的地方，現在連搭乘大眾運輸工具都禁止，消息一出，引發許多機師不滿，紛紛將臉書大頭貼換成「坐牢照」表達抗議。

由於紐西蘭機師不遵守防疫規定，不僅執勤不戴口罩，還在自主健康管理期間趴趴走，接連造成2名同事、1名朋友染疫，讓台灣再度深陷本土感染的風險中。指揮中心日前表示，原本機組人員居家檢疫僅需3至5天，自2021年元旦起，一律七天，期滿後採檢陰性才能進入社區，且第8至第14天需遵守加強版自主健康管理，不可以到百貨、夜市等公共場所，違規者最重可罰新台幣100萬元。

指揮官陳時中也補充，加強版自主健康管理將原本的「避免」改成「禁止」，包括禁止搭乘大眾運輸、禁止出入不容易維持社交距離且會接觸不特定他人的場所。

指揮中心宣布，加嚴機組人員檢疫規範，除7天居家檢疫、期滿採檢，第8天到第14天要遵循加強版自主健康管理，圖為入境的國籍航空機組員。記者季相儒／攝影

但消息曝光後，引起許多機組員不滿。根據《ETtoday新聞雲》報導，有人哀嚎這種生活根本像在坐牢，感慨自己淪為「上班工具」，也有人認為中央的新制是在逼迫機組員在工作和生活間做取捨，可能引發明年一波留職停薪及育嬰假等請假潮。

「我們從Taiwan can help 的司機群，變成人人喊打的過街老鼠。」一名機師表示，前些日子台灣增加許多境外移入，社會的憤怒值已瀕臨臨界點，此時偏偏又發生紐籍機師案，成為壓垮駱駝的最後稻草，社會紛紛怪罪機組員，他們一夕之間人人喊打。

該名機師也表示，在疫情爆發後，機師9個月以來都遵守CDC及民航局的規定，「過著隱姓埋名的生活」，如今卻因為一位機師染疫，指揮中心就延長居檢時間，「好比監獄有人越獄，結果獄方最後要求全部受刑人都要增加刑期」。

該名機師認為如果原先規定真的有漏洞，為什麼9個多月以來只出現一位機師確診？這就說明現有規定是有效果的，他認為最該檢討的是監督機制。

交通部長林佳龍表示，指揮中心新規既能維持航空公司的營運，也可確保機組人員身心狀況及飛航安全，「務必請航空公司做好內控，不然的話，會根據實施的情況檢討，跟可能必要的調整。」