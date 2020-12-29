機組人員檢疫加嚴 未來若落實管理有機會再放寬

從明年元旦起，機組人員檢疫加嚴，但部分機師不滿。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，新制是中低風險管理，若未來落實外站管理、防疫上軌道，可調為低風險管理，只需檢疫5天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日宣布，明年元旦起加嚴機組人員檢疫規範，除7天居家檢疫、期滿採檢，第8天到第14天要遵循加強版自主健康管理，除要戴口罩、禁搭大眾運輸工具、禁止出入「不易維持社交距離且近距離接觸不特定他人」場所，例如喜宴、酒吧、夜店、百貨商場、夜市等。

政策一出，有機組人員反彈。根據媒體報導，有機師就說，這種「只准上班、不准出門」的措施，只是把員工榨乾、關到死；1個月只要飛2趟貨機長班，剛好整個月都不能出門。

媒體報導也指出，桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，該作法可預期機師恐怕陷入執勤和檢疫無限輪迴中，無法自由出門，身心高壓下對飛安恐有影響，盼有配套措施，不能因少數個案處罰兢兢業業的機組員。

莊人祥下午在記者會回應此事時表示，先前僅檢疫3至5天就是考慮到機師的勤務安排，但為什麼需要加嚴，正如大家所知，航空公司在外站的管控措施「顯然不是太到位」。 因此除了在台灣時要延長居家檢疫，在國外也會請航空公司落實外站管理。

莊人祥說，新制是中低風險的管理模式，當外站管理落實、上軌道之後，會觀察1個月，民航局也確認可及早監測出違規者及啟動矯正措施，專案向指揮中心報告執行情形，經指揮中心評估及同意，可調降為低風險模式。

若調為低風險模式，莊人祥表示，居家檢疫變成只有5天，加上採檢陰性及9天加強版自主健康管理。目前希望把當前看到的洞補起來，上軌道後再調整，讓機組員的運作能夠可長可久。

對於機師工會接受媒體訪問時說，希望新制有配套，不能因少數個案處罰兢兢業業的機組員。

有公衛專家表示，機組人員防疫措施需要調整，一方面秋冬及國外疫情嚴峻，一般民眾及入境旅客也要配合秋冬防疫專案提升強度；且先前外籍機師會釀本土感染，主要就是自主健康管理較鬆，才讓病毒散到社區，而非僅是機上防護不足或外站違反規定的問題。

專家表示，因機組員的職業屬性常出入國門、到其他疫情高風險國家，才會需要提升居家檢疫和自主健康管理的強度，這是為了機組員及他們的家人朋友和台灣防疫不得不做的限制，但絕非懲罰機組人員。民眾也應該感謝機組人員，在忙碌、高壓工作下還犧牲、配合防疫；交通、勞動主管機關與航空公司也應該善盡監督與管理職責，避免過勞排班。