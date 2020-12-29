快訊

囚禁高雄14歲少女還涉下藥拍照 羅育祥遭起訴求重判11年

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

依實證放寬出院標準 張上淳：兼顧社區安全和個案權益

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳表示，現行二次採檢陰性標準，很多人到後來，檢驗結果時陰時陽，導致隔離時間非常長久。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳表示，現行二次採檢陰性標準，很多人到後來，檢驗結果時陰時陽，導致隔離時間非常長久。本報資料照片

張榮發基金會與聯合報合作第12屆「票選年度大新聞」今舉行記者會公布票選結果，「世衛組織宣布 全球新冠大流行」以1萬8641票遙遙領先，成為今年第一大新聞，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳也出席見證，同時再次對外說明專家小組建議調整新冠肺炎解除隔離標準的科學考量及預期效應。

張上淳表示，現行二次採檢陰性標準，很多人到後來，檢驗結果時陰時陽，導致隔離時間非常長久，但這些時陰時陽的病毒核酸檢驗（PCR）陽性結果，循環閾值（Ct值）都是34以上。

張上淳表示，已有更多證據顯示，PCR的Ct值超過超過32、 33以上，要培養出病毒是很不容易，若達到34以上是培養不出病毒，所以對於周遭的人不構成威脅。依此檢視目前二次採檢陰性的出院標準，確實有調整空間，若放寬將Ct值達34以上視為陰性，可以兼顧社區安全，個案隔離時間也不會拉這麼長。

張上淳表示，台灣更早之前的解除隔離標準是三次採檢陰性，後來根據相關資料，六月調整成二次採檢陰性可以解除隔離。疫情資訊累積至今，又有更多新的證據支持從二採陰再放寬，許多其他國家也已經這麼做了，包括世界衛生組織也如此建議。現在有些國家甚至不採檢，只要症狀改善且發病超過一段時間，就可以解除隔離。

台灣為何不採取基於時間的解除隔離標準，而是持續在基於檢驗的解除隔離標準上做調整？張上淳表示，因為台灣目前疫情的控制狀況和國外不同，國外社區中本來就有很多病毒，但台灣目前病例幾乎都是境外移入，社區沒有疫情傳播，因此還是希望盡量保持，不要有任何意外狀況發生。

新冠肺炎 COVID-19 張上淳

延伸閱讀

年度第一大新聞事件「世衛組織宣布全球新冠大流行」

影／今年第一大新聞出爐 「世衛組織宣布全球新冠大流行」

英返台班機3人確診 陳時中：台灣不用鎖國防疫

新冠疫周年／張上淳分享最讓他擔心的危機時刻

相關新聞

指揮中心推「春節專案」？ 莊人祥解釋需符合兩大條件

新冠肺炎秋冬疫情升溫，英國異變病毒，各國防疫升級，眼看春節連假將至，大量返鄉潮及春遊潮，增加人與人接觸機會，指揮中心是否...

依實證放寬出院標準 張上淳：兼顧社區安全和個案權益

張榮發基金會與聯合報合作第12屆「票選年度大新聞」今舉行記者會公布票選結果，「世衛組織宣布 全球新冠大流行」以1萬864...

防極端個案 莊人祥：7天自主健康管理不可聚餐出遊

有專家建議，居家檢疫應延至21天；疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，14天檢疫後再加7天自主健康管理，已是保險作法。民眾自...

彰濱傳有移工確診趴趴走 彰衛生局澄清：假訊息

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣12月起進入秋冬防疫專案，疫情嚴峻未歇，網路上又傳出謠言，彰化彰濱工業區28日下午開始有人瘋傳...

疫情影響 上海台協：2021春節包機應會暫停

「陽光總在風雨後—滬台交流回眸」展覽今天登場。上海台協會長張簡珍受訪時說，疫情之故，多數台商台幹留在上海過年，明年初應不...

一下飛機才發燒的英返台少年 莊人祥：確定沒吃退燒藥

本周日自英國返台直飛班機增3例新冠確定病例，其中案792入境報到出現發燒症狀，外界質疑，為何發燒者可登機，是否有服用退燒...

非再感染 案790體內找到抗體 莊人祥：入境台灣沒問題

我新冠肺炎案790採檢5次才驗出病毒，依指揮中心昨晚修定的標準CT34可出院，是否還算感染，引發各界討論，指揮中心發言人...

不是英國！ 菲、美新冠病毒直搗國門 皆入台逾14天確診

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓(案795)及美國(案796...

英國變種病毒 中研院：第六型病毒株子型

新冠肺炎疫情升溫，英國出現變種病毒疫情，中研院跨領域團隊繼發現第六型病毒主宰全球後，近日分析也發現，英國變種病毒為第六型...

防堵英變種病毒 部分專家建議居檢拉長至21天

自英返台華航班機114名旅客中、3人確診，指揮中心專家諮詢小組認為，現在最怕病毒從英國以外國家傳入，提議比照香港居家檢疫...

U值媒／持續抱零本土確診神話，是好還是壞？

2020年台灣防疫有成，國際社會有目共睹。台灣也因而獲得國際社會的高度認可。國際各家媒體也大肆報導台灣這位防疫資優生的表現。253天零本土確診病例確確實實是全世界最好的防疫成績。台灣民眾也應當引以為傲。也因為如此，台灣在12月22日隨著連續253天零本土確診病例的紀錄，因紐西蘭籍機師而破功，激起社會輿論一片譁然。從一個局外者的角度，我在這些輿論當中看到一件極為諷刺的事。台灣零本土確診的神話，是否在某個程度上已經成為台灣2021年和之後發展的枷鎖呢？

八里焰火、升旗難實名制而延停辦 侯友宜：誠實面對

新北昨宣布取消跨年焰火，元旦升旗也改以線上直播方式，新北市長侯友宜指出，全球疫情不斷上升，英國產生變種病毒，鄰近的日韓、...

熱門新聞

疫情下的嗚咽…白牌司機90歲母慟：兒去醫院 再也沒回來

長榮副機長遭爆防疫期間約砲 公司回應了：已遭免職

整理包／英國變種病毒有多毒？邊境該不該封？七大問一次看懂

日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

不是英國！ 菲、美新冠病毒直搗國門 皆入台逾14天確診

陳水扁主持廣播節目 孫大千：蔡英文直接特赦別凌遲司法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。