依實證放寬出院標準 張上淳：兼顧社區安全和個案權益

張榮發基金會與聯合報合作第12屆「票選年度大新聞」今舉行記者會公布票選結果，「世衛組織宣布 全球新冠大流行」以1萬8641票遙遙領先，成為今年第一大新聞，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台灣大學副校長張上淳也出席見證，同時再次對外說明專家小組建議調整新冠肺炎解除隔離標準的科學考量及預期效應。

張上淳表示，現行二次採檢陰性標準，很多人到後來，檢驗結果時陰時陽，導致隔離時間非常長久，但這些時陰時陽的病毒核酸檢驗（PCR）陽性結果，循環閾值（Ct值）都是34以上。

張上淳表示，已有更多證據顯示，PCR的Ct值超過超過32、 33以上，要培養出病毒是很不容易，若達到34以上是培養不出病毒，所以對於周遭的人不構成威脅。依此檢視目前二次採檢陰性的出院標準，確實有調整空間，若放寬將Ct值達34以上視為陰性，可以兼顧社區安全，個案隔離時間也不會拉這麼長。

張上淳表示，台灣更早之前的解除隔離標準是三次採檢陰性，後來根據相關資料，六月調整成二次採檢陰性可以解除隔離。疫情資訊累積至今，又有更多新的證據支持從二採陰再放寬，許多其他國家也已經這麼做了，包括世界衛生組織也如此建議。現在有些國家甚至不採檢，只要症狀改善且發病超過一段時間，就可以解除隔離。

台灣為何不採取基於時間的解除隔離標準，而是持續在基於檢驗的解除隔離標準上做調整？張上淳表示，因為台灣目前疫情的控制狀況和國外不同，國外社區中本來就有很多病毒，但台灣目前病例幾乎都是境外移入，社區沒有疫情傳播，因此還是希望盡量保持，不要有任何意外狀況發生。