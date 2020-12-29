機組防疫措施過嚴？ 莊人祥：依表現調整

「如果航空公司與機組人員表現良好，防疫規定可以放鬆！」疫情中心29日宣布新增2起境外移入。針對網路上有機師反映防疫措施太嚴格，莊人祥表示，過去的措施已經放寬限制，是因為近期外籍機師等狀況顯示航空公司防疫作為鬆動，因此將錯失加嚴，未來如果狀況好轉不排除解除較嚴措施。

僅新增2例確診

指揮中心表示，案795為菲律賓籍30多歲男性移工，14日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案12月27日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案796為印度籍30多歲男性，長期居住美國，因受聘來台工作，13日與家人入境臺灣，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案檢疫期滿後，28日由公司安排至醫院採檢，於今日確診。目前已掌握個案接觸者共15人，其中4人列居家隔離，11人列自主健康管理。

有媒體提問，長榮有機師因為違反居家檢疫規定遭到開除，這樣做是否適當？莊人祥回應，在機組人員新制實施前，是依照航空公司工作指引，因此目前並沒有問題。防疫醫生林詠青補充，未來新制執行後，機組人員違反相關規定就由《傳染病防治法》進行開罰。

防疫措施因時制宜

網路上有機師抱怨，指揮中心與航空公司合作，一起壓榨機組人員，他們的身心靈壓力已經很大了，防疫措施變嚴格更難以忍受。莊人祥僅表示，當初給航空公司5天就已經是低風險管理，現在因為人員控管不當，所以措施當然會加嚴，但他們會觀察1個月的時間，如果狀況好可有調整的空間。

有媒體提問說，WHO曾警告治療肺炎過度使用抗生素，可能會讓其他細菌的抗藥性增加，產生超級淋病。林詠青回應表示，台灣多年來已經提倡合理使用抗生素，醫生治療確診病患會依據指引進行，而根據既有疫情監控資料顯示，台灣並沒有超級淋病出現，目前無需擔心。

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