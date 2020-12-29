聽新聞
test
0:00 / 0:00

機組防疫措施過嚴？ 莊人祥：依表現調整

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
疫情中心發言人莊人祥表示，機組人員若遵守防疫規定狀況良好，1個月可能會調整相關措施。（指揮中心）
疫情中心發言人莊人祥表示，機組人員若遵守防疫規定狀況良好，1個月可能會調整相關措施。（指揮中心）

「如果航空公司與機組人員表現良好，防疫規定可以放鬆！」疫情中心29日宣布新增2起境外移入。針對網路上有機師反映防疫措施太嚴格，莊人祥表示，過去的措施已經放寬限制，是因為近期外籍機師等狀況顯示航空公司防疫作為鬆動，因此將錯失加嚴，未來如果狀況好轉不排除解除較嚴措施。

僅新增2例確診

指揮中心表示，案795為菲律賓籍30多歲男性移工，14日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案12月27日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案796為印度籍30多歲男性，長期居住美國，因受聘來台工作，13日與家人入境臺灣，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案檢疫期滿後，28日由公司安排至醫院採檢，於今日確診。目前已掌握個案接觸者共15人，其中4人列居家隔離，11人列自主健康管理。

有媒體提問，長榮有機師因為違反居家檢疫規定遭到開除，這樣做是否適當？莊人祥回應，在機組人員新制實施前，是依照航空公司工作指引，因此目前並沒有問題。防疫醫生林詠青補充，未來新制執行後，機組人員違反相關規定就由《傳染病防治法》進行開罰。

防疫措施因時制宜

網路上有機師抱怨，指揮中心與航空公司合作，一起壓榨機組人員，他們的身心靈壓力已經很大了，防疫措施變嚴格更難以忍受。莊人祥僅表示，當初給航空公司5天就已經是低風險管理，現在因為人員控管不當，所以措施當然會加嚴，但他們會觀察1個月的時間，如果狀況好可有調整的空間。

有媒體提問說，WHO曾警告治療肺炎過度使用抗生素，可能會讓其他細菌的抗藥性增加，產生超級淋病。林詠青回應表示，台灣多年來已經提倡合理使用抗生素，醫生治療確診病患會依據指引進行，而根據既有疫情監控資料顯示，台灣並沒有超級淋病出現，目前無需擔心。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 機師 居家檢疫

延伸閱讀

防極端個案 莊人祥：7天自主健康管理不可聚餐出遊

日本暫停全球新入境申請 台灣靠2措施迎戰疫情

柯文哲指紐籍機師是失敗案例 莊人祥：誠實面對

英國航班晚間抵台 有症狀機場採檢、發燒送醫

相關新聞

「坐牢被增加刑期」台機師怨檢疫7+7新制：我們淪為上班工具

紐西蘭籍機師染疫趴趴走，造成我國本土零確診破功。中央流行疫情指揮中心宣布，自2021年元旦起，機組人員居家檢疫一律採7天集中檢疫，且第8天到14天為加強版的自主健康管理，過去本來要求不能到人聚集的地方...

被指隱暪疫情「無恥舔美賣台」 陳時中提告：不得已作法

賴姓男子今年6月在臉書社團發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，陳告賴妨害名譽，台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴賴男。陳時...

長榮副機長遭爆防疫期間約砲 指揮中心：不可取將處罰

居檢期間性生活活躍染疫風險再次引熱議，確診紐籍機師案才剛落幕，鏡周刊今天報導，長榮一名副機長不只隱瞞已婚身分，在外騙財騙...

集中檢疫所成堡壘 陳時中：收2萬5000人沒群聚、沒脫逃

英國新冠肺炎出現變種病毒，台、英航線明年元旦起形同暫時斷航。衛生福利部長陳時中今晚在基隆表示，國內防疫不能單單靠一個航班...

機組防疫措施過嚴？ 莊人祥：依表現調整

「如果航空公司與機組人員表現良好，防疫規定可以放鬆！」疫情中心29日宣布新增2起境外移入。針對網路上有機師反映防疫措施太嚴格，莊人祥表示，過去的措施已經放寬限制，是因為近期外籍機師等狀況顯示航空公司防疫作為鬆動...

依實證放寬出院標準 張上淳：兼顧社區安全和個案權益

張榮發基金會與聯合報合作第12屆「票選年度大新聞」今舉行記者會公布票選結果，「世衛組織宣布 全球新冠大流行」以1萬864...

防極端個案 莊人祥：7天自主健康管理不可聚餐出遊

有專家建議，居家檢疫應延至21天；疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，14天檢疫後再加7天自主健康管理，已是保險作法。民眾自...

指揮中心推「春節專案」？ 莊人祥解釋需符合兩大條件

新冠肺炎秋冬疫情升溫，英國異變病毒，各國防疫升級，眼看春節連假將至，大量返鄉潮及春遊潮，增加人與人接觸機會，指揮中心是否...

彰濱傳有移工確診趴趴走 彰衛生局澄清：假訊息

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣12月起進入秋冬防疫專案，疫情嚴峻未歇，網路上又傳出謠言，彰化彰濱工業區28日下午開始有人瘋傳...

疫情影響 上海台協：2021春節包機應會暫停

「陽光總在風雨後—滬台交流回眸」展覽今天登場。上海台協會長張簡珍受訪時說，疫情之故，多數台商台幹留在上海過年，明年初應不...

一下飛機才發燒的英返台少年 莊人祥：確定沒吃退燒藥

本周日自英國返台直飛班機增3例新冠確定病例，其中案792入境報到出現發燒症狀，外界質疑，為何發燒者可登機，是否有服用退燒...

非再感染 案790體內找到抗體 莊人祥：入境台灣沒問題

我新冠肺炎案790採檢5次才驗出病毒，依指揮中心昨晚修定的標準CT34可出院，是否還算感染，引發各界討論，指揮中心發言人...

熱門新聞

不是英國！ 菲、美新冠病毒直搗國門 皆入台逾14天確診

疫情下的嗚咽…白牌司機90歲母慟：兒去醫院 再也沒回來

長榮副機長遭爆防疫期間約砲 公司回應了：已遭免職

陳水扁主持廣播節目 孫大千：蔡英文直接特赦別凌遲司法

全國釋憲第一槍！若零檢出自治條例失效 嘉義市提釋憲

五點聲明駁神秘民調 國民黨：不會滿腦子想黨內選舉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。